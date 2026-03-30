Alperen 36 sayıyla şov yaptı; Rockets, Pelicans'ı farklı geçti

Houston Rockets, yıldız oyuncusu Alperen Şengün'ün etkileyici performansıyla New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup etti.



Alperen, karşılaşmayı 36 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarı oldu.



Houston (45-29), bu sonuçla Batı Konferansı'nda Minnesota ile birlikte beşinci sırayı paylaşırken, Denver'ın 1,5 maç gerisinde konumlandı.



Alperen mücadelede özellikle dış şut performansıyla dikkat çekti. Milli oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden 7'de 5 isabet bulurken, istatistik hanesine ayrıca 3 top çalma ve 3 blok da ekledi. Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr. 20'şer sayıyla skora katkı verirken, Tari Eason 15 sayıyla oynadı.



Pelicans cephesinde Dejounte Murray 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Zion Williamson ve Saddiq Bey 18'er sayıyla mücadele etti. Derik Queen 13 sayı üretirken, çaylak Jeremiah Fears 12 sayı ve 5 asistle katkı verdi. Ancak New Orleans ekibi, Rockets karşısında üst üste üçüncü yenilgisini aldı.



Karşılaşmanın kırılma anı ikinci çeyrekte yaşandı. Houston, bu periyoda 23-3'lük seriyle başlayarak farkı açtı ve maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Alperen, ikinci çeyrekte kaydettiği 14 sayının yanı sıra üç üçlük isabetiyle öne çıkarken, Rockets devre arasına 68-47'lik üstünlükle girdi.



İkinci yarı boyunca çift haneli farkı koruyan Houston, ribaundlarda 59-36'lık üstünlük kurarken yalnızca 6 top kaybı yaptı. Bu istatistikler, takımın ne kadar disiplinli bir oyun sergilediğini gözler önüne serdi.



Alperen, bu performansıyla son dört maçta üçüncü kez 30 sayı barajını aştı. 4. yılını geçiren genç pivot, hafta içinde Chicago'ya karşı oynanan ve 132-124 kaybedilen maçta 33 sayı üretirken, Minnesota'ya uzatmada kaybedilen karşılaşmada ise 30 sayı kaydetmişti.



Pelicans (25-51) ise üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, son 12 maçta 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. New Orleans ekibi karşılaşmanın ilk çeyreğinde %52 saha içi isabeti yakalayıp 5 üçlük bulmasına rağmen bu performansını sürdüremedi.



Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:



Clippers 127-113 Bucks

Heat 118-135 Pacers

Kings 99-116 Nets

Celtics 114-99 Hornets

Magic 87-139 Raptors

Wizards 88-123 Trail Blazers

Knicks 100-111 Thunder

Warriors 93-116 Nuggets



