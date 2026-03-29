Oulai, Trabzonsporlu taraftarları görünce mutlu oldu!

Christ Inao Oulai, Fildişi Sahili formasıyla çıktığı Güney Kore maçında Trabzonsporlu taraftarların desteğiyle büyük mutluluk yaşadı; bu anlar kameralara yansıdı.

29 Mart 2026 22:23
Fotoğraf: X.com
Oulai, Trabzonsporlu taraftarları görünce mutlu oldu!
Ülkesi Fildişi Sahili ile mücadelesini sürdüren Christ Inao Oulai'nin Trabzonsporlu taraftarların Güney Kore maçında kendisine destek vermesi sonrasında mutluluğu kameralara yansıdı.

Milli takımlar hazırlık maçında Güney Kore ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

MK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fildişi Sahili, 4-0'lık skorla kazandı.

Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Evann Guessand, 45+1'de Simon Adingra, 62. dakikada Martial Godo ve 90+3'te Wilfried Singo kaydetti.

OYUNA SONRADAN GİRDİ

Fildişi Sahili'nde Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai de mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil oldu.

TRABZON TARAFTARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Maç sırasında Trabzonsporlu taraftarların olduğu tribünler Oulai'yi yanlarına çağırdı.

Genç oyuncu daveti kırmadı ve bordo-mavili futbolseverler ile fotoğraf çektirdi.

Maç bitiminde de taraftarların yanına giden Oulai'nin bu sıcak ve içten tavırları taraftarları çok mutlu etti.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Eyüpspor maçında aldığı sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Christ Oulai, 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'la Akyazı Stadı'nda oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
