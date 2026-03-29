Charles Leclerc: 'Galibiyet mümkün değildi'

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Japonya Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada yarışta maksimum sonucu aldıklarını ancak galibiyet için yeterli olmadıklarını ifade etti.



Leclerc şöyle dedi: "Kazanmak için çok daha fazla şans gerekiyordu. Belki iki tane güvenlik aracı tam doğru anda girseydi olabilirdi. Fakat yine de zor olurdu. Kimi çok güçlüydü. İkincilik mümkün olabilirdi ama daha fazlasını yapamazdık."



Monacolu pilot, "Bugün bence elimizden gelenin en iyisini yaptık. Güvenlik aracından ötürü biraz şanssızdım. Oscar biraz nefes alma fırsatı buldu ve lastiklerini daha iyi korudu. Ben ise hemen zorlamak zorunda kaldım, bu da işi biraz daha zorlaştırdı. Fakat çok fazla pişmanlığım yok, genel olarak iyi bir yarıştı." ifadesini kullandı.



Ferrari'nin Mercedes'e düşündükleri kadar uzak olmadığını belirten Leclerc, yine de rakiplerinin ciddi bir avantajı olduğunu kabul etti.



Leclerc, "Mercedes'ten bugün gördüğümüz kadar uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Fakat hâlâ büyük bir avantajları var ve bunu değiştirmek bizim elimizde." dedi.



Yarışın ilk bölümlerinde yaşadığı güç ve enerji kullanımıyla ilgili durumu da değerlendiren Leclerc, bazı şeylerin henüz tam net olmadığını söyledi: "İlk birkaç turda tam olarak ne olduğunu anlamadım. Diğerlerine göre biraz geride gibiydim ama bu sadece farklı noktalarda enerji kullanmamızdan kaynaklanmış olabilir."



Monacolu pilot, "İlk turlar oldukça karmaşık çünkü her şeyi doğru noktaya getirmeye çalışıyorsunuz. Sonrasında bu hissi daha az yaşadım. Şu an için Mercedes motorlarının bize göre büyük bir avantajı olduğu kesin." dedi.



Leclerc, "Motor önemli ama tek konu bu değil. Şasiyi geliştirmek, aerodinamiyi iyileştirmek, lastikleri doğru aralıkta kullanmak… tüm bunlar fark yaratıyor. Motoru şu an değiştiremeyiz ama aracın geri kalan her alanında kesinlikle gelişmemiz gerekiyor." ifadesiyle sözlerine son verdi.



