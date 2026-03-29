Lucescu: "Kalp krizi değil ritim bozukluğu; sebebi Türkiye maçı"

Romanya Milli Takım kampında fenalaşarak bilincini kaybeden ve hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu'dan ilk açıklama geldi. 80 yaşındaki Luce, Türkiye maçı analizi sırasında öfkelendiğini ve bu yüzden fenalaştığını söyledi.

calendar 29 Mart 2026 21:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Luce, "Şu an iyiyim. Ancak Türkiye maçının analizine başladığımda çok sinirlendim. Üstelik maçın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen... Bu öfkenin üzerine kendimi çok kötü hissettim ve normal nefes alamadığımı fark ettim." dedi.

Hakkında basında çıkan haberlere de açıklık getiren Rumen teknik adam, kalp krizi geçirmediğini vurgulayarak, "Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Sadece fibrilasyonlar (kalp ritim bozukluğu) oldu." diyerek yüreklere su serpti.

Bu durumu daha önce de yaşadığını belirten Lucescu, "Bu bana ilk kez Brescia'dayken de olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, fibrilasyonlardan kendim çıkamazsam ertesi sabah şok tedavisi uygulayacaklarını söylediler ama sabaha kadar nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bunu yaşadım. Şimdi yine oldu. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR ÇOK SİNİRLENMEMİN NEDENİ YEDİĞİMİZ GOL"

Açıklamalarının son bölümünde Türkiye maçındaki taktiksel tabloya da değinen kurt hoca, kendi oyuncularına isyan ederken A Milli Takımımız hakkında da iddialı konuştu.

Yenilen gole çok kızdığını belirten Lucescu, "Türkiye maçında bazı hatalar yaptık… Özellikle gol pozisyonunda böyle davranmamalıydık… Olmaz… Bugün bu kadar çok sinirlenmemin asıl nedeni de bu." dedi.

Türkiye'nin oyun gücünün maçın son bölümünde düştüğünü iddia eden Lucescu, "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu sürdüremezdi ve biz de tam o zaman onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatle analiz edenler, Türkiye'nin aslında bizi hiç şaşırtmadığını çok net gördü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.