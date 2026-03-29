Fenerbahçe'nin Nisan ayındaki zorlu maç takvimi!

Fenerbahçe, Nisan ayında zorlu bir fikstürle mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip 21 gün içinde 5 maça sahne olacak.

calendar 29 Mart 2026 22:14
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin Nisan ayındaki zorlu maç takvimi!
Fenerbahçe'yi nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, 21 günde 5 maça çıkacak.

Çalışmalarını Samandıra'da sürdüren Fenerbahçe, yoğun fikstür öncesi güç depoluyor.

Fenerbahçe için kritik süreç Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş derbisiyle başlayacak.

5 Nisan Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maça sakatlığı bulunan futbolcuların yetişmesi için yoğun mesai harcanıyor.

KAYSERİSPOR VE RİZESPOR MAÇLARI

Sarı lacivertli ekip, 11 Nisan'da Kayserispor'a konuk olacak.

Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, bu maça da galibiyet için çıkacak.

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'in 30'uncu haftasında ise Rizespor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 17 Nisan'da oynanacak.

KUPADA RAKİP KONYASPOR

Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden sarı-lacivertli ekip, çeyrek final maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, 21 Nisan'da oynanacak maçta rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi amaçlıyor.

NİSAN AYININ SON MAÇI GALATASARAY'LA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

26 Nisan'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç, sarı-lacivertliler adına sezonun en kritik 90 dakikalarından biri olacak.

Fenerbahçe, ligde ve kupada ipi göğüsleyen takımın belirleneceği mayıs ayı öncesindeki 5 maçta da puan kaybı yaşamak istemiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
