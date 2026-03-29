Göztepeli Mateusz Lis'e Milli Takım'dan hayal kırıklığı!

calendar 29 Mart 2026 23:01
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Polonya'da milli takıma davet edilmesi beklenen Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, "Seçilmemem nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı'na seçilmemesiyle ilgili ülkesinde açıklamalar yaptı.

Polonya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında Arnavutluk'u eleyip adını finale yazdırdı. Finalde İsveç'le karşı karşıya gelecek Polonya'da milli takıma davet edilmesi beklenen tecrübeli kaleci, "Seçilmemem nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadesini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞI HİSSEDİYORUM"

Polonya basınına konuşan Lis, "Dürüst olmak gerekirse, hayal kırıklığı hissediyorum. Milli takıma yakın olduğumu hissettim ve bu çağrı için büyük umutlarımın olduğunu gizlemiyorum. Kesinlikle orada olmaya daha çok odaklandım, bu yüzden bu tatmin eksikliği doğal. Hayatımda birçok iniş çıkış yaşandı, bu yüzden kendi işimi yapmalı ve bu hayalin nihayet gerçekleşmesini ummalıyım" dedi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.