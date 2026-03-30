Kanteli Fransa, Davinsonlu Kolombiya'yı mağlup etti!

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Fransa, Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.

calendar 30 Mart 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 00:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kanteli Fransa, Davinsonlu Kolombiya'yı mağlup etti!
FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kolombiya ile Fransa karşı karşıya geldi.

ABD'nin Maryland şehrinde yer alan Northwest Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-1'lik skorla galip geldi.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada ve 56. dakikada Desire Doue ve 41. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.

SÜPER LİG'DEN İKİ YILDIZ

Maçta Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez 90 dakika sahada kaldı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
