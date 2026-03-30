Kanteli Fransa, Davinsonlu Kolombiya'yı mağlup etti!

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kolombiya ile Fransa karşı karşıya geldi.



ABD'nin Maryland şehrinde yer alan Northwest Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-1'lik skorla galip geldi.



Fransa'ya galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada ve 56. dakikada Desire Doue ve 41. dakikada Marcus Thuram kaydetti.



Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.



SÜPER LİG'DEN İKİ YILDIZ



Maçta Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez 90 dakika sahada kaldı.

