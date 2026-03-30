Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de yarışı kaza yaparak tamamlayamadı

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında, hafta sonunun ikinci yarışında yaşadığı kaza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

calendar 30 Mart 2026 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de yarışı kaza yaparak tamamlayamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabında hafta sonunun ikinci yarışını geçirdiği kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında son yarış, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha'nın Motoxracing Worldsbk takımıyla katıldığı 20 turluk yarışın 5. turunda bir virajda motorunu düşürdü. Kazanın ardından ayağa kalkan milli motosikletçi, garaja geri döndü ve yarışı tamamlayamadı. Portekiz'de son yarışta, Bahattin ile birlikte 7 sporcu bitiş çizgisine ulaşamadı.

Portekiz'de son yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada bitirdi.

Dün Portekiz'de koşulan ilk yarışı da Bulega birinci, Lecuona ikinci ve Oliveira da üçüncü tamamlamıştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen şehrinde bulunan TT Assen Circuit Pisti'nde koşulacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.