Trabzonspor'a endişeli haber: Ernest Muçi

Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlandı ve tedavisi için Trabzon'a dönmesi kararı alındı.

calendar 29 Mart 2026 21:14
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlandı.

HT Spor'da yer alan habere göre; Ernest Muçi'nin sakatlığı sonrası Trabzon'a dönmesine karar verildi.

İlk bilgilere göre Muçi'nin sakatlığının ciddi olmadığı ve tedavisinin Trabzon'da devam edeceği öğrenildi.

MİLLİ ARA SONRASI İLK MAÇ: GALATASARAY

Trabzonspor, milli ara sonrası ilk maçında Galatasaray ile 4 Nisan Cumartesi akşamı Akyazı'da karşılaşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
