Trabzonspor'a endişeli haber: Ernest Muçi

Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlandı.
HT Spor'da yer alan habere göre; Ernest Muçi'nin sakatlığı sonrası Trabzon'a dönmesine karar verildi.
İlk bilgilere göre Muçi'nin sakatlığının ciddi olmadığı ve tedavisinin Trabzon'da devam edeceği öğrenildi.
MİLLİ ARA SONRASI İLK MAÇ: GALATASARAY
Trabzonspor, milli ara sonrası ilk maçında Galatasaray ile 4 Nisan Cumartesi akşamı Akyazı'da karşılaşacak.
