Fenerbahçe, Bursa deplasmanında uzatmada kaybetti!

Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Bursaspor'a karşı deplasmanda uzatmaya giden maçta 89-83 skorla mağlup oldu.

calendar 29 Mart 2026 22:50 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 23:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 75-75 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 89-83 yendi.

Bursaspor bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve ligdeki 7. galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 10, Smith 27, Konontsuk 8, Nnoko 8, Georges-Hunt 2, Childress 18, Berk Akın 9, Delaurier 5, King 2

Fenerbahçe Beko: Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen, Birch 6, Metecan Birsen 2, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 11, De Colo 2, Silva 6, Zagars 21

1. Periyot 16-19

Devre: 39-32

3. Periyot: 65-56

Normal süre: 75-75

5 faulle çıkanlar: 42.33 Boston, 43.32 Birch, 44.44 Zagars (Fenerbahçe Beko)

