Karşıyaka Basket uzun sürenin ardından nefes aldı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Karşıyaka, sahasında Mersinspor'u 92-87 yendi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka: Young 25, Samet Geyik 6, Gordic , Bishop 13, Moody 12, Sokolowski 11, Serkan Menteşe, Manning 8, Alston 3, Mert Celep 14, Ege Özçelik
Mersinspor: Cowan 9, Cruz 16, Ergi Tırpancı 6, White 12, Enoch 2, Olaseni 18, Kartal Özmızrak 7, March, Leon Apaydın 15, Chassang, Hakan Sayılı 2
1. Periyot: 21-34
Devre: 55-42
3. Periyot: 74-72
