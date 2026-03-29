EuroLeague CEO'su: 'Fenerbahçe yeni bir gelir dağılımı talep ediyor'

EuroLeague Basketball CEO'su Chus Bueno, La Gazzetta dello Sport ile gerçekleştirdiği röportajda, pazar bölünmesini çözmek amacıyla NBA ile kurulabilecek milyarlarca euroluk olası bir ortaklığı merkeze alan ve sporu dönüştürecek bir yol haritasını detaylandırdı.



Bueno, asıl önemli noktanın parçalanmış ilişkiler, takvimler ve sponsor çıkarları nedeniyle değerin dağılmasını engellemek olduğuna inanıyor. NBA'in Avrupa'ya getirmesi beklenen 5 milyar euronun spor açısından eşi benzeri görülmemiş bir yatırım olduğunu vurgulayan Bueno, "Açık fikirli olmalıyız," ifadelerini kullandı.



Bueno, rekabet etmek yerine NBA'in mevcut finansman ve veri analiz sürecini tamamlamasının ardından EuroLeague'in iş birliğine açık olduğunu savunuyor. Her iki tarafın da ortak bir girişimi değerlendirmek için bir araya gelerek pazarın daha fazla bölünmesini engelleyebileceğini ve bunun yerine Avrupa basketbolu adına birleşik ve kârlı bir yapı oluşturabileceğini ifade ediyor.



Popülaritesine rağmen Bueno, Avrupa basketbolunun şu anda potansiyelinin altında değerlendirildiğini itiraf etti.



"60-70 milyon taraftarıyla Avrupa'nın en büyük ikinci sporu olduğu düşünüldüğünde, Avrupa basketbolu gerektiği gibi gelir elde edemiyor," diye vurguladı. Lig, NBA dışında en çok kazanan organizasyon olsa da B2B (işletmeden işletmeye) medya trendleri yatay seyrediyor. Daha yüksek gelir elde etmek için Bueno, ligin kilit pazarlara daha etkili bir şekilde girmesi ve "son kullanıcıyla doğrudan ilişkisini" geliştirmesi gerektiğine inanıyor.



İtalya pazarının istikrarı konusunda 56 yaşındaki yönetici, Milano'nun ligden ayrılacağı yönündeki söylentileri reddetti:



"Milano'nun EuroLeague'den ayrılacağını sanmıyorum. Harika bir geleneğe sahip, başından beri orada olan kulüplerden biri. Milano'ya 90 yıllık tarihinin kutlaması için geldim. Ayrıca Milano'da Olimpia dışında başka hiçbir markanın büyük bir basketbol takımını yönetme ihtimalini de görmüyorum."



Ligin gelecekteki yapısı, her ikisi de NBA ile ilgili alternatifleri araştıran Fenerbahçe Beko ve Real Madrid gibi devlerle yapılacak müzakerelere bağlı olmaya devam ediyor. Bueno, onları elde tutma konusunda iyimserliğini koruyor ve şunları söylüyor:



"Fenerbahçe uzun yıllardır yeni bir gelir dağılımı talep ediyor. Herkese karşı daha adil olmak için bu durumu ele alıyoruz."



14 Nisan'da yapılacak kritik yönetim kurulu toplantısıyla birlikte, ligin yorucu takvimiyle ilgili rekabet formatı da bir yol ayrımına yaklaşıyor. Bueno, mevcut 20 takımlı lig usulü formata karşı iki konferanslı bir sisteme geçişi değerlendirdiklerini ancak böyle bir değişimin ligin en az 22 takıma genişlemesini gerektireceğini doğruladı.



"Rekabet formatını değiştirmenin mantıklı olup olmadığını kendi içimizde tartışıyoruz. 20 takımlı lig usulü formatın seyahatler ve haftada iki maç oynanan haftalar açısından yarattığı etkiyi gördük. İki konferansa geçmeye henüz karar vermedik. Eğer geçersek, bu en az 22 takımımız olacağı içindir. Aksi takdirde maç sayısı %25-30 oranında azalır ki bu da TV gelirlerinin düşmesi riskini göze almak anlamına gelir. Kendi evlerinde beş ya da altı maç daha az oynayacak olan kulüpler, bilet ve sponsorluk gelirlerinde de düşüş riskiyle karşı karşıya kalır. Şu anda her iki seçeneği de araştırıyoruz; ya bir yıl daha bu şekilde devam edeceğiz ya da iki konferansa geçeceğiz."



Bu yapısal karar, istikrarsız jeopolitik manzara nedeniyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Rusya, İsrail ve Dubai'nin potansiyel katılımı konusunda temkinli bir duruş sergilediğini yineleyen Bueno, ligin "Avrupa hükümetlerinin talimatlarına uyması ve diplomatik yaptırımlara saygı göstermesi' gerektiğini belirtti. Devam eden çatışmalarla ilgili olarak günübirlik bir yaklaşım sürdürdüğünü ifade etti. Bu belirsizlik, iki konferanslı sisteme geçiş önerisini doğrudan etkiliyor. "Eğer ürünün bozulma riski varsa ve jeopolitik durum bunu tavsiye etmiyorsa, takım sayısını artırmanın bir anlamı yok." diye belirtti.



Euroleague Basketball'un NBA Avrupa'nın hedefi olan Roma'ya genişlemekle ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda Bueno, şehrin spor altyapısıyla ilgili karmaşık geçmişinin yumuşattığı pragmatik bir ilgi ifade etti. İtalya başkentinin büyük bir Avrupa pazarı statüsünü kabul etmekle birlikte, böylesi potansiyel bir projenin sadece ünlü bir isimden daha fazlasını gerektireceğini vurguladı. "Olaylara vaka bazında bakıyorum," diye açıklayan Bueno, ligin kadro yatırımı ve tesisler konusunda "istikrarlı bir sahiplik" ve "sağlam garantiler" gerektirdiğini kaydetti.



Geçen yıl imzalanan üç yıllık lisansla Virtus Bologna konusuna da değinen Bueno, "A, B, C, üç yıllık, beş yıllık lisans sisteminin büyük bir hayranı değilim. Üç yıllık planımızın bir parçası olarak, gelecek sezon lisanslı 13 takımı kalıcı franchise'lara dönüştürmek istiyoruz." dedi.



Genişleme ve üçüncü bir İtalyan takımı potansiyelinden bahsederken şunları ekledi: "Trento, Venezia ve Napoli ile zaten temas halindeyim. Cevap çok basit: Neden olmasın? Mantıklıysa, neden olmasın? İtalya zengin bir basketbol geleneği ve iyi ortakları olan harika bir ülke."



