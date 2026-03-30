Beşiktaş'ta 1 formaya 3 aday! Sergen Yalçın kararsız

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi 1 formaya 3 aday var. Siyah-beyazlılarda henüz net karar verilemedi.

calendar 30 Mart 2026 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta 1 formaya 3 aday! Sergen Yalçın kararsız
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'nun gelişiyle savunmada taşlar yerine oturdu.

Ligin ilk yarısına göre savunmada gelişim gösteren ve daha az gol yemeye başlayan siyah-beyazlılarda, sol bekte de Rıdvan Yılmaz formayı bırakmıyor.

Geriye sadece sol stoper kalırken, Emirhan Topçu'nun da sakatlıktan dönmesiyle birlikte bu alanda rekabet artmış durumda.

UDUOKHAI VE DJALO DÖNÜŞÜMLÜ KULLANILDI

Emirhan'ın sakatlık sürecinde Felix Uduokhai ve Tiago Djalo dönüşümlü olarak sahaya çıkan isimler oldu.

Sergen Yalçın iki oyuncuya da eşit şans verirken performansları da yükselmiş durumda.

Emirhan Topçu'nun dönüşüyle birlikte savunma dörtlüsünde kalan son forma için üç futbolcu arasında ciddi bir yarış oluşmuş durumda.

SERGEN YALÇIN KARARSIZ

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde antrenmanlarda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo, teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı kapıp derbide yerini almak için mücadele veriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Emmanuel Agbadou'ya eşlik edecek ismi antrenman verilerinin sonucunda belirleyeceği aktarıldı.

EMİRHAN TOPÇU'NUN PERFORMANSI

Süper Lig'de 18 maça çıkan Emirhan Topçu, rakip fileleri de 1 kez havalandırdı.

FELIX UDUOKHANI'NİN PERFORMANSI

Felix Uduokhai, Beşiktaş'ta bu sezon 19 karşılaşmada süre aldı ve 1 asist üretti.

TIAGO DJALO'NUN PERFORMANSI

Tiago Djalo ise bu sezon toplamda 19 maçta şans buldu ve 1 gol attı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
