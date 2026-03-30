Oostorwolde yerine Marcos Senesi

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe şimdiden çalışmalara başladı.



Bu doğrultuda Sarı-Lacivertlilerin hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olduğu gelen bilgiler arasında.



Arjantinli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi. Yönetimin, mevcut kadroda önemli bir satış planladığı ifade ediliyor.





Bu doğrultuda Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması ve elde edilecek gelirle Senesi transferinin finanse edilmesi hedefleniyor. 28 yaşındaki savunmacı için sadece Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyor.



Özellikle Barcelona'nın ilgisi, transfer yarışını daha da kızıştırmış durumda. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve sert savunma yapısıyla dikkat çeken Senesi, 1.84 boyuyla modern stoper profiline uygun bir görüntü çiziyor.





Değeri yaklaşık 22 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun, kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin, yüksek maaş ve imza parası teklif ederek bu transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı ifade ediliyor.







