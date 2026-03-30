Oostorwolde yerine Marcos Senesi

Bournemouth'un 28 yaşındaki savunmacısı Senesi için, bu yaz Jayden Oosterwolde satışının planlandığı iddia ediliyor.

calendar 30 Mart 2026 10:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe şimdiden çalışmalara başladı.

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertlilerin hedefinde Premier Lig ekibi Bournemouth'un yıldız stoperi Marcos Senesi olduğu gelen bilgiler arasında.

Arjantinli futbolcunun menajeri ile temasa geçildi. Yönetimin, mevcut kadroda önemli bir satış planladığı ifade ediliyor.

Bu doğrultuda Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması ve elde edilecek gelirle Senesi transferinin finanse edilmesi hedefleniyor. 28 yaşındaki savunmacı için sadece Fenerbahçe'nin değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de devrede olduğu belirtiliyor.

Özellikle Barcelona'nın ilgisi, transfer yarışını daha da kızıştırmış durumda. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve sert savunma yapısıyla dikkat çeken Senesi, 1.84 boyuyla modern stoper profiline uygun bir görüntü çiziyor.

Değeri yaklaşık 22 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun, kulübüyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetiminin, yüksek maaş ve imza parası teklif ederek bu transferde rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı ifade ediliyor.



  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
