Trabzon'da derbinin kilit sözcüğü: 'Tecrübe'

Süper Lig'de milli aranın ardında 28. hafta maçları kritik maça sahip olacak. Galatasaray'ı

sahasında ağırlayacak olan Tr

, galibiyet parolasını belirledi. Şampiyonluk yarışında ezeli rakibini yenerek zirveyle puan farkını azaltmak isteyen bordo-mavililer, kritik mücadelenin kilit isimlerini belirledi.



Teknik Direktör Fatih Tekke

, Galatasaray derbisinde kadrosunda tecrübeli isimlerin performansına güveniyor. "Tecrübe" faktörünü ön planda tutarak zaferle ayrılmak isteyen Fatih Tekke, bu sezon ligde gol krallığında lider olan Paul Onuachu

, Olexander Zubkov, Ozan Tufan gibi deneyimli yıldızlarından yararlanmayı hedefliyor.

abzonspor

TRİBÜN GÜCÜ TECRÜBEYLE BİRLEŞECEK





Paul Onuachu takımın gol yollarındaki en büyük kozu olurken, kaleci Andre Onana ve stoperde Stefan Saviç, yıllardır üst seviyede futbol oynamalarıyla ön plana çıkıyor. Bu sezon adeta takımın jokeri gibi birçok pozisyonda görev alan Ozan Tufan ve Trabzonspor'un efsanesi olarak sayılabilecek futbolcularından Anthony Nwakaeme de kadroda alternatif olarak dikkat çekiyor. Derbilerdeki kötü karnesini sonlandırmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, seyici desteğiyle mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.





ASİST MAKİNESİ ZUBKOV SAHADA





Bordo-mavili takımda asist krallığında Oleksandr Zubkov'un adı öne çıkıyor. Ukraynalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 11 asist yaptı. 13 asistli Fenerbahçeli Asensio'nun hemen ardından asist krallığında ikinci olan 29 yaşındaki Zubkov, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.





GOLDEKİ EN ÖNEMLİ SİLAH





Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 21 gol, 2 asist 23 gole direkt etki yaptı. 24 maçta 23 gollük bir katkı sunan Nijeryalı yıldız, Galatasaray derbisinde takımın en önemli kozu olacak. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde sevinen Onuachu, Galatasaray'a da gol atmak istiyor.





ERNEST MUÇİ KİLİT İSİM





Ernest Muçi, Trabzonspor'un Galatasaray derbisindeki en önemli kozlarından olacak. Daha önce Beşiktaş'ta oynarken Galatasaray'a gol atan Muçi, Trabzonspor formasıyla da sarı-kırmızılı takımın ağlarını havalandırmayı planlıyor. Arnavut futbolcu bu sezon ligde 23 maçta 10 gol, 4 asistle başarılı bir görüntü çizdi.



