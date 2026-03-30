Süper prim formulü!

Fenerbahçe'de Milli ara sonrası yeni prim sisteminin uygulanacağı öğrenildi. Ligdeki son 7 maçta, her galibiyet sonrası primlerin katlanarak artacağı da belirtiliyor

calendar 30 Mart 2026 09:16 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 09:29
Haber: Takvim
Sezonun kritik virajına girilirken Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

Milli ara sonrası Başkan Sadettin Saran ve kurmaylarının, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek yeni bir prim sistemini devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bilindiği üzere Sarı-Lacivertli futbolcular bugüne kadar yalnızca derbi karşılaşmaları ve Avrupa kupalarındaki özel maçlar için prim alıyordu.

Ancak alınan bilgilere göre yönetim, Süper Lig'de oynanacak son 7 haftayı kapsayan farklı bir motivasyon planı üzerinde çalışıyor.

Yeni sistemde takımın zirve yarışındaki konumu belirleyici olacak.

Özellikle şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı bu süreçte, her galibiyetin ardından verilecek primlerin kademeli olarak artacağı ifade ediliyor.

Bu uygulanacak modelle futbolcuların motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.




SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
