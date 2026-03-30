Süper prim formulü!

Sezonun kritik virajına girilirken Fenerbahçe yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.



Milli ara sonrası Başkan Sadettin Saran ve kurmaylarının, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek yeni bir prim sistemini devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.



Bilindiği üzere Sarı-Lacivertli futbolcular bugüne kadar yalnızca derbi karşılaşmaları ve Avrupa kupalarındaki özel maçlar için prim alıyordu.



Ancak alınan bilgilere göre yönetim, Süper Lig'de oynanacak son 7 haftayı kapsayan farklı bir motivasyon planı üzerinde çalışıyor.



Yeni sistemde takımın zirve yarışındaki konumu belirleyici olacak.



Özellikle şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı bu süreçte, her galibiyetin ardından verilecek primlerin kademeli olarak artacağı ifade ediliyor.



Bu uygulanacak modelle futbolcuların motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.











