Galatasaray, Franck Kessie'yi listesine aldı!

Galatasaray, Al Ahli'den orta saha Franck Kessie ile ilgileniyor.
Yeni sezon öncesinde orta sahaya minimum iki, olası ayrılıklara karşın üç transfer yapma ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini bu bölgeye verdi.
GALATASARAY GÜNDEMİNE ALDI
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelerini sürdüren sarı- kırmızılılar, Al Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Franck Kessie'yi de gündemine aldı.
29 yaşındaki Fildişili futbolcu, 3 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından yeniden Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyor. Ancak Kessie'ye Avrupa'dan da ciddi talipler bulunuyor.
Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip edecek.
SEZON PERFORMANSI
Al Ahli forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 29 yaşındaki Kessie, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
Yeni sezon öncesinde orta sahaya minimum iki, olası ayrılıklara karşın üç transfer yapma ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini bu bölgeye verdi.
GALATASARAY GÜNDEMİNE ALDI
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelerini sürdüren sarı- kırmızılılar, Al Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Franck Kessie'yi de gündemine aldı.
29 yaşındaki Fildişili futbolcu, 3 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından yeniden Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyor. Ancak Kessie'ye Avrupa'dan da ciddi talipler bulunuyor.
Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip edecek.
SEZON PERFORMANSI
Al Ahli forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 29 yaşındaki Kessie, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.