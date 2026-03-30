Galatasaray, Franck Kessie'yi listesine aldı!

Galatasaray, Al-Ahli forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi transfer listesine dahil etti.

calendar 30 Mart 2026 11:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Franck Kessie'yi listesine aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Al Ahli'den orta saha Franck Kessie ile ilgileniyor.

Yeni sezon öncesinde orta sahaya minimum iki, olası ayrılıklara karşın üç transfer yapma ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar önceliğini bu bölgeye verdi.

GALATASARAY GÜNDEMİNE ALDI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelerini sürdüren sarı- kırmızılılar, Al Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Franck Kessie'yi de gündemine aldı.

29 yaşındaki Fildişili futbolcu, 3 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından yeniden Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyor. Ancak Kessie'ye Avrupa'dan da ciddi talipler bulunuyor.

Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip edecek.

SEZON PERFORMANSI

Al Ahli forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan 29 yaşındaki Kessie, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.