Jokic'ten, Caitlin Clark'ın "Dünyanın en iyisi" övgüsüne esprili yanıt

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, WNBA yıldızı Caitlin Clark'ın kendisini "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirmesinin ardından yine gündem olan bir açıklamada bulundu.

calendar 30 Mart 2026 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Jokic'ten, Caitlin Clark'ın 'Dünyanın en iyisi' övgüsüne esprili yanıt
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, WNBA yıldızı Caitlin Clark'ın kendisini "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirmesinin ardından yine gündem olan bir açıklamada bulundu.

Jokic, Clark ile aynı menajeri paylaştıkları için bu övgünün geldiğini esprili bir dille ifade etti.

Jokic, pazar günü Golden State Warriors karşısında alınan 116-93'lük galibiyet öncesinde Clark'tan övgü dolu sözler aldı. Clark, Jokic'i izlemekten en çok keyif aldığı oyunculardan biri olarak tanımlarken, şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olabileceğini dile getirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu yorum sorulan Jokic, şu ifadeleri kullandı:

"Menajerimiz aynı. O yüzden böyle söyledi," diyerek şaka yapan Jokic, bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Yıldız oyuncu, Warriors karşısında 25 sayı, 15 ribaund ve 8 asistle oynadı.

Bu sezon Jokic, bir kez daha MVP ödülünün en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Üç kez MVP seçilen Sırp oyuncu, 27,9 sayı, 12,9 ribaund ve 10,8 asist ortalamalarıyla Denver Nuggets'ı 48-28'lik dereceye taşıyarak Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya yerleştirdi.

