Gaziantep Basketbol'un galibiyet hasreti sona erdi

Basketbol'un güçlü ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ligde galibiyet hasretini dindirdi.

calendar 30 Mart 2026 13:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

Ligin 26. haftasında Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 yenilen Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe Koleji RAMS'e 86-82, OGM Ormanspor'a 86-80 ve Çayırova Belediyespor'a 96-93 mağlup oldu.

Kocaeli Kağıtspor'u dün deplasmanda 75-69 yenen kırmızı-siyahlı ekip, 4 maçlık aranın ardından maç kazandı.

Gaziantep Basketbol, lider Çayırova Belediyespor'un 1 puan gerisinde Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'un ise averajla gerisinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

