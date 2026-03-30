Tarihi maç öncesi stadyum krizi: Sadece 700 Türk!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde salı akşamı saat 21.45'te deplasmanda oynayacağı Kosova müsabakasının sınırlı sayıdaki misafir takım tribün bilet satışları pazar günü başladığı gibi bitti.13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kontenjan gereği Türk taraftarlarına sadece 700 bilet ayrıldı.Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı için TFF yetkililerini sıkıntıya soktu.Kosova, stada giremeyen taraftarları için kent meydanına dev ekranlar kuracağını açıkladı.2024 yılında kapsamlı bir şekilde yenilenen, tribünleri ve zemini tadilattan geçirilen Piriştina kentindeki stat, Kosova'da UEFA tarafından uluslararası maçlara ev sahipliği yapma lisansı verilen tek mekan. Kosova, Dünya Kupası elemelerinde burada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.