Tarihi maç öncesi stadyum krizi: Sadece 700 Türk!

Kosova ile oynayacağımız tarihi maçın ev sahibi 13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadyumu'nun durumu düşündürüyor. Taraftarımıza sadece 700 bilet ayrıldı. Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı TFF'yi sıkıntıya soktu.

calendar 30 Mart 2026 11:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde salı akşamı saat 21.45'te deplasmanda oynayacağı Kosova müsabakasının sınırlı sayıdaki misafir takım tribün bilet satışları pazar günü başladığı gibi bitti.

13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kontenjan gereği Türk taraftarlarına sadece 700 bilet ayrıldı.

Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı için TFF yetkililerini sıkıntıya soktu.

KENT MEYDANINA DEV EKRANLAR

Kosova, stada giremeyen taraftarları için kent meydanına dev ekranlar kuracağını açıkladı.

KOSOVA, BURADA 3 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

2024 yılında kapsamlı bir şekilde yenilenen, tribünleri ve zemini tadilattan geçirilen Piriştina kentindeki stat, Kosova'da UEFA tarafından uluslararası maçlara ev sahipliği yapma lisansı verilen tek mekan. Kosova, Dünya Kupası elemelerinde burada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.



