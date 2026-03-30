Curry'den iyileşme sürecinde olumlu sinyal

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin sakatlık sürecinde olumlu gelişmeler yaşanıyor.



Başantrenör Steve Kerr, yıldız oyuncunun rehabilitasyon sürecinde önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.



Kerr, takımın sağlık ekibi başkanı Rick Celebrini'nin kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak şunları söyledi:



Curry'nin son rehabilitasyon seansının "iyi geçtiğini" ifade etti.



Ocak ayından bu yana forma giyemeyen Curry'nin durumu önümüzdeki hafta yeniden değerlendirilecek.



Warriors cephesi, normal sezonun bitimine iki hafta kala yıldız oyuncunun Play-In turnuvası öncesinde takıma dönmesini umut ediyor.



