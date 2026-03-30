Archie Brown'un gözü Atletico Madrid'de

Sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Archie Brown, sarı-lacivertli kulüpte ayrılık ateşini yaktı.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 karşılaşmada görev alan ve sergilediği 4 gol, 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İngiliz futbolcu, aradığı mutluluğu bulamadı.



MADRID'E GİTMEK İSTİYOR





Yaşadığı mutsuzluk nedeniyle takımdan ayrılma talebini doğrudan sarı-lacivertli yönetime ileten 23 yaşındaki sol bekin yeni adresi de şekillenmeye başladı. Genç yeteneğin, İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile temas halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.



FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET





Yıldız oyuncusunu kolay kolay elden çıkarmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin ise bu transferden beklentisi netleşti.



Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren Archie Brown'ın transferi için masaya 15 milyon euro'luk bir bonservis talebiyle oturmayı planlıyor.



