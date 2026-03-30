Sergen Yalçın: 'Herkes gerçek Beşiktaş'ı görecek'

Milli ara öncesi yeni bir galibiyet serisine yelken açan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Son maçlarda takımın sergilediği performanstan memnun olan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın antrenmanlarda futbolcularını "Ortada kazanılmamış 21 puan var" sözleriyle motive ettiği ortaya çıktı.
"HERKES GERÇEK BEŞİKTAŞ'I GÖRECEK"
Yalçın, kalan 7 maçı da kazanıp 73 puanla sezonu bitirmeyi hedefliyor. 7 maçın kazanılması halinde lig ikinciliğinin olası bir durum olduğunu belirten Beşiktaş'ın hocası, "Bu hedefe ulaşacak kaliteye sahibiz. Fenerbahçe derbisinde herkes gerçek Beşiktaş'ı görecek" ifadelerini kullandı.
