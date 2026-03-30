Sergen Yalçın: "Herkes gerçek Beşiktaş'ı görecek"

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın kalan 7 maçı kazanarak ligi 73 puanla bitirebilecek güce sahip olduğunu vurgulayıp, Fenerbahçe derbisinde takımın gerçek performansını göstereceğine inanıyor.

calendar 30 Mart 2026 08:26 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 08:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Milli ara öncesi yeni bir galibiyet serisine yelken açan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Son maçlarda takımın sergilediği performanstan memnun olan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın antrenmanlarda futbolcularını "Ortada kazanılmamış 21 puan var" sözleriyle motive ettiği ortaya çıktı.

"HERKES GERÇEK BEŞİKTAŞ'I GÖRECEK"

Yalçın, kalan 7 maçı da kazanıp 73 puanla sezonu bitirmeyi hedefliyor. 7 maçın kazanılması halinde lig ikinciliğinin olası bir durum olduğunu belirten Beşiktaş'ın hocası, "Bu hedefe ulaşacak kaliteye sahibiz. Fenerbahçe derbisinde herkes gerçek Beşiktaş'ı görecek" ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
