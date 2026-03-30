Tedesco'ya İtalyan kancası; Serie A ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'ya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basını, Fiorentina'nın tecrübeli teknik adamı listenin en başına aldığını ve ilk temasların kurulduğunu iddia etti.

calendar 30 Mart 2026 08:05
Fotoğraf: AA
Tedesco'ya İtalyan kancası; Serie A ekibi istiyor
Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Domenico Tedesco için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Football Italia, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmek istediğini yazdı.

Haberin detaylarında; mor-beyazlı kulübün yetkililerinin İtalyan çalıştırıcıyla ilk temasları çoktan kurduğuna ve bu transfer için istekli olduklarına özellikle vurgu yapıldı.

Fenerbahçe cephesinde ise başarılı teknik adamla yeni sezonda yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin bu sürpriz teklif karşısında nasıl bir tavır takınacağı ve Tedesco'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
