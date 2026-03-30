Tedesco'ya İtalyan kancası; Serie A ekibi istiyor

Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Domenico Tedesco için flaş bir iddia ortaya atıldı.



İtalya basınından Football Italia, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmek istediğini yazdı.





Haberin detaylarında; mor-beyazlı kulübün yetkililerinin İtalyan çalıştırıcıyla ilk temasları çoktan kurduğuna ve bu transfer için istekli olduklarına özellikle vurgu yapıldı.





Fenerbahçe cephesinde ise başarılı teknik adamla yeni sezonda yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin bu sürpriz teklif karşısında nasıl bir tavır takınacağı ve Tedesco'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.



