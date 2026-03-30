Noa Lang, sahalara geri dönüyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Noa Lang'ın, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüş süreciyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında mücadele ederken sağ el baş parmağından ciddi bir sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, geçirdiği operasyonun ardından ülkesinin milli takım kampına katılmıştı.
Kulüp doktoru Yener İnce daha önce yaptığı açıklamada, yıldız ismin Norveç karşılaşmasında forma giyemeyeceğini ifade etmişti. Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman da bu mücadelede Noa Lang'a görev vermedi.
EKVADOR MAÇIYLA DÖNÜYOR
Hollanda basınında yer alan De Telegraaf kaynaklı habere göre; milli takım kampında bireysel çalışmalarını sürdüren Noa Lang'ın, Ekvador ile salı günü oynanacak hazırlık maçında sahaya çıkmasının beklendiği aktarıldı.
Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtilen 24 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde tam olarak hazır hale gelmesi öngörülüyor.
