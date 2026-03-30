Noa Lang, sahalara geri dönüyor

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından Hollanda Milli Takımı'na katılan Noa Lang, Ekvador maçıyla birlikte sahalara geri dönüyor.

calendar 30 Mart 2026 08:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Noa Lang'ın, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüş süreciyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında mücadele ederken sağ el baş parmağından ciddi bir sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, geçirdiği operasyonun ardından ülkesinin milli takım kampına katılmıştı.

Kulüp doktoru Yener İnce daha önce yaptığı açıklamada, yıldız ismin Norveç karşılaşmasında forma giyemeyeceğini ifade etmişti. Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman da bu mücadelede Noa Lang'a görev vermedi.

EKVADOR MAÇIYLA DÖNÜYOR

Hollanda basınında yer alan De Telegraaf kaynaklı habere göre; milli takım kampında bireysel çalışmalarını sürdüren Noa Lang'ın, Ekvador ile salı günü oynanacak hazırlık maçında sahaya çıkmasının beklendiği aktarıldı.

Tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtilen 24 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde tam olarak hazır hale gelmesi öngörülüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
