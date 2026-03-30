Fenerbahçe, Goretzka için harekete geçti

Edson Alvarez ve Fred ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, orta sahadaki dev boşluğu Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka ile doldurmak için düğmeye bastı.

calendar 30 Mart 2026 07:47 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 07:54
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Goretzka için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için dev hamleler yapmaya devam ediyor.

Santrfor ve stoper bölgeleri için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, orta sahaya dünya çapında bir isim kazandırmak için harekete geçti.

TEDESCO ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco, Schalke 04 döneminde birlikte çalıştığı eski öğrencisi Leon Goretzka ile yeniden bir araya gelmek istiyor. İtalyan teknik adamın bu talebi doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajerlik şirketi ROOF ile resmi temas kurdu.

İSTEDİĞİ FİYAT

Alman yıldızın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'den 2029 yılına kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euroimza parası talep etti. Sarı-lacivertli yönetim ise bu büyük transfere olan kararlılığını göstererek, ''Goretzka'nın tüm taleplerini karşılamaya hazırız'' yanıtını verdi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİ'DE PEŞİNDE

 Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun talipleri sadece Fenerbahçe ile sınırlı değil.

Goretzka için Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Lyon ve Galatasaray'ın da devrede olduğu öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.