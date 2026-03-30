Fenerbahçe, Goretzka için harekete geçti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için dev hamleler yapmaya devam ediyor.



Santrfor ve stoper bölgeleri için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, orta sahaya dünya çapında bir isim kazandırmak için harekete geçti.





TEDESCO ÇOK İSTİYOR



Teknik direktör Domenico Tedesco, Schalke 04 döneminde birlikte çalıştığı eski öğrencisi Leon Goretzka ile yeniden bir araya gelmek istiyor. İtalyan teknik adamın bu talebi doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun menajerlik şirketi ROOF ile resmi temas kurdu.



İSTEDİĞİ FİYAT



Alman yıldızın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'den 2029 yılına kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euroimza parası talep etti. Sarı-lacivertli yönetim ise bu büyük transfere olan kararlılığını göstererek, ''Goretzka'nın tüm taleplerini karşılamaya hazırız'' yanıtını verdi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

AVRUPA DEVLERİ'DE PEŞİNDE



Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun talipleri sadece Fenerbahçe ile sınırlı değil.



Goretzka için Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Lyon ve Galatasaray'ın da devrede olduğu öğrenildi.







