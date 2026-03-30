Futbolun Disneyland'ı: Como 1907!

Strateji: Futbolu Bir Turizm Aracı Yapmak

Disney Modeli ve Ünlü Çekim Merkezi

Cesc Fabregas Faktörü

Stadyum ve Gelecek Hayalleri

Como, İtalya'nın en güzel yerlerinden biri. Ziyaret edebileceğiniz en cennet gibi yerlerden biri: Como Gölü denince akla 'Dolce Vita' gelir.Como eskiden futbol için uygun bir yer değildi. Ama şimdi bir şeyler değişiyor.Como, Inter ve Milan gibi iki büyük futbol takımının bulunduğu Milano'ya çok yakın. İsviçre sınırına da yakın olduğundan, aslında İtalya'nın kuzey kesiminde yer alıyor. Geleneksel olarak daha sanayileşmiş olan Kuzey İtalya'ya göre burada hayatın temposu daha yavaş. Turistler Como'nun doğal güzelliklerine bayılır. Roma döneminden beri insanları buraya çeken şey de budur.Son 20 yılda, George Clooney sayesinde manşetlere taşındı ve dünyanın en popüler turistik yerlerinden biri haline geldi. Clooney göl kenarındaki bir eve taşındığında, turizm patlaması başladı.Como denince akla hemen futbol gelmez. Como Gölü gelir, güzel bir şehir gelir, Como'da yaşayan aktörler gelir. Ama elbette bir futbol takımı da var. Como, her şeyden önce İtalya'da tarihi bir takım, kuruluş yılı 1907. Ancak aynı zamanda, son yirmi yılda çok kötü yıllar geçirdiler.Son yirmi yılda Como futbol takımı üç kez iflas etti. Ve 2019'da Serie D'deydiler. Endonezyalı milyarderler, kulübü esasen bir içerik projesi olarak satın aldı. Endonezyalı aktörleri, İtalyan futbolunun alt kademelerine gönderip nasıl performans göstereceklerini görmek için bir reality TV programı yapmak istediler. Kısa süre sonra yön değiştirmek zorunda kaldılar çünkü takım Serie B'ye yükseldi ve düşündüler ki, bu kulübe doğru yatırım yapılırsa, sadece Serie A'ya değil, aynı zamanda Avrupa'daki hedeflere de ulaşabilir.Son iki yıldır transfer dönemlerinde çok para harcadılar. Örneğin diğer büyük kulüplerin bile yapamadığı transferleri gerçekleştirebiliyorlar ve oyunculara teklifler sunabiliyorlar. Hırslı bir kulüp.Mevcut sahibi Como'ya geldiğinde, turistlerin alışveriş poşetleri taşımadığını fark etti; çünkü şehri hatırlatacak hiçbir şey satın almamışlardı, çünkü bir marka yoktu. Como markası yoktu. Bu yüzden sadece Como futbol takımı için değil, aynı zamanda Como şehri için de bir marka yaratma fikri üzerinde çalıştılar ve bu iki şey birbiriyle örtüştü.Como çok küçük bir kasaba. Sadece 12.000 kişilik bir stadyumu olan bir takım, rekabetçi bir futbol takımını nasıl ayakta tutabilir? Bu, üst lige çıkıldığında karşılaşılan zorluktu. Ve karar şuydu: "Aslında gelir elde etmek için başka yollar geliştirmeliyiz." Maç günlerinin ötesinde konaklama hizmetlerinin bir yol olduğunu belirlediler. Bir diğeri olarak da ürün satışı ve perakende belirlendi. Bu yüzden her biri için ayrı şirketler kuruldu.Como futbol kulübü, başarısını TV gelirlerine dayandırmak istemedi, çünkü İtalya, Fransa ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde bu gelir kaynağı istikrarsız olarak görülüyor. Sürdürülebilir olarak gördükleri şey ise turizm ve futbol turizmi. Kendilerini futbol turizminin Disneyland'ı olarak adlandırdılar.Disney gibi bir marka oluşturmak istediler. Bir marka. Disney sadece bunun için bir metafor. Bunun merkezinde göl var. Disney'i bir şirket olarak ele alırsanız, Disney bünyesinde tema parkı bölümü bulunuyor. İnsanlar ürünle burada temas kuruyor. Dolayısıyla Como takımının tema parkı bölümü, bir nevi futbol takımı... Ürünler ve markayla temas kurulan yer burası. Bir ürün pazarlama bölümü var. Disney, Mickey Mouse markası gibi lisanslar satıyor. Dolayısıyla bir moda bölümü, bir perakende bölümü var ve bunların içinde bir dizi marka bulunuyor. Bazıları futbol kulübüyle ilgili, çoğunluğu ise gölün yaşam tarzıyla, ya da "Lago di Como yaşam tarzı" denilen şeyle ilgili.Bu, ünlülerin de ilgisini çekti. Ünlüler Como'nun stadyumuna gitmeye devam ediyor. Onların gitmesi ve sosyal medyada yer alması için kelimenin tam anlamıyla kırmızı halı seriliyor. Andrew Garfield stadyuma geldi, Benedict Cumberbatch... Michael Fassbender ve Chris Pine, ikişer kez Como stadyumuna gitti. Tyson Fury, Hugh Grant bu stadyumdaydı, Keira Knightley de... Lüks bölümde, esasen kulüp sahibinin locasında oturdular. Ancak stadyum küçük olduğu için herkes onları görebildi ve onlar da stadyumun dokusunun bir parçası haline geldiler.Yani futbol, daha büyük resmin bir parçası. Ana hedef, dünyanın önde gelen spor turizmi destinasyonlarından biri haline gelmek. Futbol turizmi için cazip bir destinasyon olabilmek için futbolun da cazip olması gerekiyor.Taktiksel disipline ve defansif taktiklere dayanan geleneksel İtalyan futbolunu oynarsanız, bu oyun uluslararası seyirci kitlesi için beklediğiniz kadar çekici gelmeyebilir. Stadyuma yeni taraftarlar çekmek istiyorsanız, onları sahada da heyecanlandırmanız gerekir. Fabregas bu iş için biçilmiş kaftandı.Cesc Fabregas, Como'ya bir futbolcu olarak geldi ve Como'ya katılmaya karar vermesi, kariyerinde biraz şaşırtıcı bir an oldu. O anda, Como'da bir şeyler döndüğünü herkes anladı.Öncelikle, futbol dünyasında pek sık rastlanmayan bir durum olan kulübün hissedarlığıyla buraya gelmesi sağlandı. Sonra teknik direktör oldu. Teknik direktör olduğunda, tiki-taka, hızlı, sürükleyici tempo, yüksek pres gibi İtalyan futbolunda geleneksel olarak görülmeyen unsurları kulübe kazandırdı.Fabregas'ın futbolu farklı, her zaman proaktif. Rakibe göre değişmiyor ve her şeyden önce genç oyuncuları merkezi bir rolde kullanıyor. O bir teknik direktör, ama sadece bir teknik direktör değil. O bir menajer, transferlere dahil oldu, kulübün futbol stratejilerini belrledi. Kulüp ona tüm kararları alma yetkisini verdi.Como'nun neredeyse 120 yıllık tarihinin en iyi futbol takımı. Kulüp, Como ve Como'daki futbol hakkındaki algıyı da değiştirdi. Stadyum seyircilerle dolup taştı ve herkes maç izlemek için Stadio Sinigaglia'ya gitmek ister hale geldi.Sinigaglia stadyumu, dünyadaki tüm futbol stadyumları arasında en güzel konumlardan birine sahip. Stadyumu genişletmeye çalışacaklar ama aynı zamanda onu şehir içinde turistik ve kültürel bir merkez haline getirmeye de çalışacaklar. Restoranlar ve barlar olacak. Konumu mükemmel, gölün hemen kıyısında ve kulüp bunun en büyük varlığı olduğunu biliyor.Geçen yıl 5 milyon kişi turist olarak Como Gölü'ne gitti. Bu, 1 milyar Euro'luk bir sektör. Yapmaya çalıştıkları şey, bundan yararlanmak.Her şey kulüp sahiplerinin beklediğinden daha erken gerçekleşti. Gelecek sezon, Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa Ligi'nde olacaklar. Ama başarı her şeyi daha çekici hale getirdi.