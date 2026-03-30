Spor Toto sonuçları açıklandı! 2 kişi bildi! DEV İKRAMİYE

Spor Toto sonuçları açıklandı. 27-29 Mart 2026 haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Spor Toto maç sonuçları netleşti. Bu hafta spor toto sonuçları incelendiğinde özellikle beraberliklerin ön plana çıktığı ve kritik sürprizlerin yaşandığı görüldü.



Favorilerin bir kısmı kazanırken, Spor Toto 15 sonuçları içinde yer alan kritik maçlarda gelen ters sonuçlar nedeniyle kuponların büyük bölümü erken aşamada elendi. Bu hafta futbolseverlerin gözü üst üste devirler ve yaklaşık 120 milyon TL'lik ödül havuzunun oluşmasından sonra bu oyundaydı.



Spor Toto İkramiye Bilgileri





Maç Sayısı Adet Kazanç 15 Bilen 2 Adet 60.288.253,69 TL 14 Bilen 134 Adet 180.941,71 TL 13 Bilen 2621 Adet 9.250,74 TL 12 Bilen 25918 Adet 1.169,37 TL

SPOR TOTO SONUÇLARI VE OYNANMA ORANLARI (27-29 MART)

İşte bu hafta Spor Toto sonuçları ve oynanma yüzdeleri:





No Karşılaşma 1 (%) X (%) 2 (%) Sonuç 1 Blackpool - Burton Albion 47 32 21 1 2 Albacete - Castellon 39 32 29 X 3 Exeter City - Leyton Orient 29 24 47 X 4 Bradford City - Plymouth Argyle 24 23 53 2 5 Reading - Wigan 62 26 12 1 6 Stockport - Wimbledon 67 21 12 1 7 Wycombe - Port Vale 71 18 11 1 8 Cordoba - Mirandes 46 27 27 X 9 AD Ceuta - Cadiz 47 30 23 1 10 Granada - Huesca 60 27 13 1 11 Real Valladolid - Burgos 39 30 31 2 12 Malaga - Leganes 73 17 10 X 13 Gijon - Deportivo 28 29 43 X 14 Eibar - Las Palmas 42 34 24 1 15 Zaragoza - Santander 23 27 50 1

BU HAFTA SPOR TOTO SONUÇLARI: BERABERLİKLER ÖNE ÇIKTI

Bu hafta Spor Toto sonuçları analiz edildiğinde:





Toplam 5 beraberlik (X) geldi

Spor Toto 15 sonuçları içinde kritik eşik maçlar ters bitti

Favorilerin kazanması yeterli olmadı

Özellikle Albacete, Exeter, Malaga ve Gijon maçlarında gelen beraberlikler, bu hafta Spor Toto maç sonuçları içinde belirleyici oldu.





SPOR TOTO 15 SONUÇLARI: HAFTANIN EN BÜYÜK SÜRPRİZLERİ

Spor Toto 15 sonuçları incelendiğinde haftanın en kritik sürprizleri:





Malaga - Leganes: X

Gijon - Deportivo: X

Valladolid - Burgos: 2

Bu sonuçlar, Spor Toto sonuçları içinde en çok kupon bozan karşılaşmalar olarak öne çıktı.



FAVORİLER NE YAPTI?

Bu hafta Spor Toto sonuçları içinde yüksek oynanma oranına sahip bazı favoriler beklentiyi karşıladı:





Reading (%62) kazandı

Stockport (%67) kazandı

Wycombe (%71) kazandı

Granada (%60) kazandı

SPOR TOTO SONUÇLARI

Bu hafta Spor Toto sonuçları ve Spor Toto 15 sonuçları birlikte değerlendirildiğinde:



