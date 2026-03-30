Spor Toto sonuçları açıklandı! 2 kişi bildi! DEV İKRAMİYE

Spor Toto sonuçları açıklandı. 27-29 Mart 2026 haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Spor Toto maç sonuçları netleşti. Bu hafta spor toto sonuçları incelendiğinde özellikle beraberliklerin ön plana çıktığı ve kritik sürprizlerin yaşandığı görüldü.
Favorilerin bir kısmı kazanırken, Spor Toto 15 sonuçları içinde yer alan kritik maçlarda gelen ters sonuçlar nedeniyle kuponların büyük bölümü erken aşamada elendi. Bu hafta futbolseverlerin gözü üst üste devirler ve yaklaşık 120 milyon TL'lik ödül havuzunun oluşmasından sonra bu oyundaydı.
Spor Toto İkramiye Bilgileri
|Maç Sayısı
|Adet
|Kazanç
|15 Bilen
|2 Adet
|60.288.253,69 TL
|14 Bilen
|134 Adet
|180.941,71 TL
|13 Bilen
|2621 Adet
|9.250,74 TL
|12 Bilen
|25918 Adet
|1.169,37 TL
İşte bu hafta Spor Toto sonuçları ve oynanma yüzdeleri:
|No
|Karşılaşma
|1 (%)
|X (%)
|2 (%)
|Sonuç
|1
|Blackpool - Burton Albion
|47
|32
|21
|1
|2
|Albacete - Castellon
|39
|32
|29
|X
|3
|Exeter City - Leyton Orient
|29
|24
|47
|X
|4
|Bradford City - Plymouth Argyle
|24
|23
|53
|2
|5
|Reading - Wigan
|62
|26
|12
|1
|6
|Stockport - Wimbledon
|67
|21
|12
|1
|7
|Wycombe - Port Vale
|71
|18
|11
|1
|8
|Cordoba - Mirandes
|46
|27
|27
|X
|9
|AD Ceuta - Cadiz
|47
|30
|23
|1
|10
|Granada - Huesca
|60
|27
|13
|1
|11
|Real Valladolid - Burgos
|39
|30
|31
|2
|12
|Malaga - Leganes
|73
|17
|10
|X
|13
|Gijon - Deportivo
|28
|29
|43
|X
|14
|Eibar - Las Palmas
|42
|34
|24
|1
|15
|Zaragoza - Santander
|23
|27
|50
|1
