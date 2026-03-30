Haber Tarihi: 30 Mart 2026 10:36 - Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 10:42

Spor Toto sonuçları açıklandı! 2 kişi bildi! DEV İKRAMİYE

Bu hafta Spor Toto sonuçları belli oldu. 27-29 Mart programında çıkan sonuçlar ve Spor Toto 15 sonuçları dikkat çekerken, beraberlikler kuponları dağıttı. Devirlerden sonra yaklaşık 130 milyon TL'lik büyük bir ödül havuzu oluştu.

Spor Toto sonuçları açıklandı. 27-29 Mart 2026 haftasında oynanan karşılaşmaların ardından Spor Toto maç sonuçları netleşti. Bu hafta spor toto sonuçları incelendiğinde özellikle beraberliklerin ön plana çıktığı ve kritik sürprizlerin yaşandığı görüldü.

Favorilerin bir kısmı kazanırken, Spor Toto 15 sonuçları içinde yer alan kritik maçlarda gelen ters sonuçlar nedeniyle kuponların büyük bölümü erken aşamada elendi. Bu hafta futbolseverlerin gözü üst üste devirler ve yaklaşık 120 milyon TL'lik ödül havuzunun oluşmasından sonra bu oyundaydı.

Spor Toto İkramiye Bilgileri

Maç SayısıAdetKazanç
15 Bilen 2 Adet 60.288.253,69 TL
14 Bilen 134 Adet 180.941,71 TL
13 Bilen 2621 Adet 9.250,74 TL
12 Bilen 25918 Adet 1.169,37 TL

SPOR TOTO SONUÇLARI VE OYNANMA ORANLARI (27-29 MART)

İşte bu hafta Spor Toto sonuçları ve oynanma yüzdeleri:

NoKarşılaşma1 (%)X (%)2 (%)Sonuç
1 Blackpool - Burton Albion 47 32 21 1
2 Albacete - Castellon 39 32 29 X
3 Exeter City - Leyton Orient 29 24 47 X
4 Bradford City - Plymouth Argyle 24 23 53 2
5 Reading - Wigan 62 26 12 1
6 Stockport - Wimbledon 67 21 12 1
7 Wycombe - Port Vale 71 18 11 1
8 Cordoba - Mirandes 46 27 27 X
9 AD Ceuta - Cadiz 47 30 23 1
10 Granada - Huesca 60 27 13 1
11 Real Valladolid - Burgos 39 30 31 2
12 Malaga - Leganes 73 17 10 X
13 Gijon - Deportivo 28 29 43 X
14 Eibar - Las Palmas 42 34 24 1
15 Zaragoza - Santander 23 27 50 1

BU HAFTA SPOR TOTO SONUÇLARI: BERABERLİKLER ÖNE ÇIKTI

Bu hafta Spor Toto sonuçları analiz edildiğinde:

  • Toplam 5 beraberlik (X) geldi
  • Spor Toto 15 sonuçları içinde kritik eşik maçlar ters bitti
  • Favorilerin kazanması yeterli olmadı

Özellikle Albacete, Exeter, Malaga ve Gijon maçlarında gelen beraberlikler, bu hafta Spor Toto maç sonuçları içinde belirleyici oldu.

SPOR TOTO 15 SONUÇLARI: HAFTANIN EN BÜYÜK SÜRPRİZLERİ

Spor Toto 15 sonuçları incelendiğinde haftanın en kritik sürprizleri:

  • Malaga - Leganes: X
  • Gijon - Deportivo: X
  • Valladolid - Burgos: 2

Bu sonuçlar, Spor Toto sonuçları içinde en çok kupon bozan karşılaşmalar olarak öne çıktı.



FAVORİLER NE YAPTI?

Bu hafta Spor Toto sonuçları içinde yüksek oynanma oranına sahip bazı favoriler beklentiyi karşıladı:

  • Reading (%62) kazandı
  • Stockport (%67) kazandı
  • Wycombe (%71) kazandı
  • Granada (%60) kazandı

SPOR TOTO SONUÇLARI

Bu hafta Spor Toto sonuçları ve Spor Toto 15 sonuçları birlikte değerlendirildiğinde:

  • Beraberlik sayısı yüksek
  • Kritik sürprizler mevcut
Kaynak: Sporx.com

