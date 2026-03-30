Galatasaray'a Zeki Çelik için iki rakip!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Zeki Çelik ile Juventus ve Stuttgart da ilgileniyor.

calendar 30 Mart 2026 08:06
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Roma forması giyen Zeki Çelik, transferde önemli takımların listesinde yer alıyor.

İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son yılında olan ve yeni sözleşme için henüz anlaşamayan milli futbolcu, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunuyor.

Yaz transfer döneminde takımdaki yerli kalitesini arttırmak isteyen Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray, Roma formasıyla iyi bir performans sergileyen Zeki Çelik'i de kaptırmak istemiyor. Serbest kalacak olan Zeki ile Juventus ve Stuttgart da ilgileniyor.

Roma forması altında bu sezon 37 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

