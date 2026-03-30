Motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi? 30 Mart 2026 benzine zam var mı, indirim var mı?
Haber Tarihi: 30 Mart 2026 10:18 -
Güncelleme Tarihi:
30 Mart 2026 10:18
Akaryakıta zam mı geldi? ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları direkt olarak etkilerken akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle değişiyor. Son olarak akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe ya da ürünlerine zam geldi? Motorine zam var mı, ne kadar? Benzine zam var mı? Benzin zammı ne kadar? 30 Mart 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...
Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİGeçtiğimiz günlerde hem benzine hem de motorine zam beklentisi oluşmuştu. Son olarak zam gerçekleşti. Benzine 93 kuruş, motorine ise 6 TL 58 kuruş zam yapıldı. Motorin bazı bölgelerde 80 TL'ye dayanırken bazı bölgelerde ise 80 TL'yi aştı.BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 MART 2026)İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIAVRUPA YAKASIBenzin: 63.01 TLMotorin: 77.68 TLLPG: 30.49 TL
ANADOLU YAKASIBenzin: 62.87 TLMotorin: 77.54 TLLPG: 29.89 TLANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIBenzin: 63.99 TLMotorin: 78.82 TLLPG: 30.37 TLİZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIBenzin: 64.26 TLMotorin: 79.09 TLLPG: 30.29 TL
