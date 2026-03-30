Muğlaspor'da şampiyonluk zora girdi

Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş ile yollar ayrıldı.

calendar 30 Mart 2026 13:54 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 13:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Muğlaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Önceki hafta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kalan, Altınordu'ya da tek golle boyun eğen Muğlaspor bitime 5 maç kala liderlik koltuğunu kaptırdığı Batman Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü.

Son 7 maçın 5'inde puan kaybedince zirveden uzaklaşan Muğlaspor'da üst üste yaşanan kayıpların ardından teknik direktör Besim Durmuş'la da yollar ayrıldı. Geçen sezon takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, bu sezon da zirve yarışına ortak olan Durmuş'un istifa ettiği bildirildi.

Muğlaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze şampiyonluk yaşatarak tarihimize önemli bir başarı kazandıran teknik direktörümüz Besim Durmuş, şampiyonluk yolunda takımın yeni bir kan değişimi ve enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek görevinden ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilen bu talep kabul edilmiştir. Sayın Besim Durmuş ve değerli ekibine, kulübümüze kazandırdıkları şampiyonluk ve verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Muğlaspor bu hafta lider Batman Petrolspor deplasmanında sezonun en kritik maçına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
