Rivers: 'Bucks'ı sakatlıklar, kadro darlığı ve söylentiler etkiledi'

Milwaukee Bucks, geçtiğimiz Cumartesi günü San Antonio Spurs karşısında alınan mağlubiyetin ardından playoff yarışına resmen veda etti.



Başantrenör Doc Rivers, sezonun hayal kırıklığıyla geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Açıkçası bu sezon hayal kırıklığıydı. Buraya geldiğimden beri sağlıklı bir dönem geçiremedik. Sürekli kilit oyuncularımız sakattı. Giannis'ti, Dame'di… Bunların üstesinden gelmeyi umarsınız ama biz bunu başaramadık. Bu yıl sadece bir tane 'yıldız' oyuncuya sahiptik, diğer takımların ise iki ya da üç yıldızı vardı. Sağlığa ihtiyacımız vardı. Kadro olarak da dardık. Sezon başında bunu biliyorduk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Tüm bu konuşmalar ve söylentiler de muhtemelen yardımcı olmadı."



Rivers'ın bu sözlerinin son bölümü, Giannis Antetokounmpo hakkında çıkan takas söylentilerine gönderme olarak değerlendirildi.



Deneyimli çalıştırıcı, sezonun olumlu yönlerine de değinerek şunları söyledi:



"Ama ben her zaman olumlu tarafı görmeye çalışırım. Ryan (Rollins) bunlardan biri. Pete Nance bir diğeri. Ous (Dieng) bunlardan biri. A.J. Green'i yeniden toparlamamız gerekiyor. O iyi bir oyuncu ama çok fazla süre aldı. Mecbur kaldık ve bu onu zor bir duruma soktu. Bazen onun adına üzülüyorum. Bobby (Portis) ise Bobby… Bu sezon boyunca profesyonel kaldı. Bugün maçtan önce harika bir konuşma yaptık. Onun liderliğiyle gurur duyuyorum. Doğru şeyleri yapmaya ve soyunma odasında doğru mesajları vermeye çalışıyor."



