Rivers: "Bucks'ı sakatlıklar, kadro darlığı ve söylentiler etkiledi"

Milwaukee Bucks başantrenörü Doc Rivers, geçtiğimiz Cumartesi günü San Antonio Spurs karşısında alınan mağlubiyetin ardından playoff yarışına resmen veda eden ekibini değerlendirmeye aldı.

calendar 30 Mart 2026 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Başantrenör Doc Rivers, sezonun hayal kırıklığıyla geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası bu sezon hayal kırıklığıydı. Buraya geldiğimden beri sağlıklı bir dönem geçiremedik. Sürekli kilit oyuncularımız sakattı. Giannis'ti, Dame'di… Bunların üstesinden gelmeyi umarsınız ama biz bunu başaramadık. Bu yıl sadece bir tane 'yıldız' oyuncuya sahiptik, diğer takımların ise iki ya da üç yıldızı vardı. Sağlığa ihtiyacımız vardı. Kadro olarak da dardık. Sezon başında bunu biliyorduk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Tüm bu konuşmalar ve söylentiler de muhtemelen yardımcı olmadı."

Rivers'ın bu sözlerinin son bölümü, Giannis Antetokounmpo hakkında çıkan takas söylentilerine gönderme olarak değerlendirildi.

Deneyimli çalıştırıcı, sezonun olumlu yönlerine de değinerek şunları söyledi:

"Ama ben her zaman olumlu tarafı görmeye çalışırım. Ryan (Rollins) bunlardan biri. Pete Nance bir diğeri. Ous (Dieng) bunlardan biri. A.J. Green'i yeniden toparlamamız gerekiyor. O iyi bir oyuncu ama çok fazla süre aldı. Mecbur kaldık ve bu onu zor bir duruma soktu. Bazen onun adına üzülüyorum. Bobby (Portis) ise Bobby… Bu sezon boyunca profesyonel kaldı. Bugün maçtan önce harika bir konuşma yaptık. Onun liderliğiyle gurur duyuyorum. Doğru şeyleri yapmaya ve soyunma odasında doğru mesajları vermeye çalışıyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
