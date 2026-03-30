Warriors, Kawhi için yeniden harekete geçebilir

Golden State Warriors, Kawhi Leonard için geçtiğimiz 5 Şubat takas döneminde ciddi bir girişimde bulunmuştu ve bu ilgiyi yeniden canlandırması bekleniyor.



Sezon içerisindeki olumsuz gelişmelerin ardından Warriors'ın 2026 yazında kadroyu yeniden yapılandırmak için agresif adımlar atacağı öngörülüyor.



Jimmy Butler'ın sezonu kapatan ön çapraz bağ sakatlığı ve Stephen Curry'nin ocak ayı sonundan bu yana devam eden diz problemi, takımın şampiyonluk umutlarını ciddi şekilde zedeledi.



NBA muhabiri Marc Stein, Warriors'ın Leonard ilgisini yeniden gündeme almasının beklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Warriors, 5 Şubat'taki takas süresinin bitimine saatler kala, Clippers'ın Kawhi Leonard'ı Indiana'ya Ivica Zubac'ı gönderme anlaşması sonrası beklenmedik şekilde gözden çıkarabileceği düşüncesiyle ciddi bir takas hamlesi yaptı. Ancak Clippers o anda geri adım attı. Yine de Golden State'in bu ihtimali yeniden araştırmasının oldukça muhtemel olduğu değerlendiriliyor."



Clippers'ın sezon içinde yaşadığı dalgalanmalara rağmen 39-36'lık dereceyle Batı Konferansı'nda sekizinci sıraya yükselmesi, Leonard'ın durumunun yakından izlenmesine neden oluyor.



Ayrıca Leonard ve Clippers hakkında maaş sınırı ihlali iddiaları gündeme gelirken, bu durum Warriors açısından potansiyel bir fırsat olarak görülüyor.



