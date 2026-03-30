Warriors, Kawhi için yeniden harekete geçebilir

Golden State Warriors, Kawhi Leonard için geçtiğimiz 5 Şubat takas döneminde ciddi bir girişimde bulunmuştu ve bu ilgiyi yeniden canlandırması bekleniyor.

calendar 30 Mart 2026 12:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon içerisindeki olumsuz gelişmelerin ardından Warriors'ın 2026 yazında kadroyu yeniden yapılandırmak için agresif adımlar atacağı öngörülüyor.

Jimmy Butler'ın sezonu kapatan ön çapraz bağ sakatlığı ve Stephen Curry'nin ocak ayı sonundan bu yana devam eden diz problemi, takımın şampiyonluk umutlarını ciddi şekilde zedeledi.

NBA muhabiri Marc Stein, Warriors'ın Leonard ilgisini yeniden gündeme almasının beklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Warriors, 5 Şubat'taki takas süresinin bitimine saatler kala, Clippers'ın Kawhi Leonard'ı Indiana'ya Ivica Zubac'ı gönderme anlaşması sonrası beklenmedik şekilde gözden çıkarabileceği düşüncesiyle ciddi bir takas hamlesi yaptı. Ancak Clippers o anda geri adım attı. Yine de Golden State'in bu ihtimali yeniden araştırmasının oldukça muhtemel olduğu değerlendiriliyor."

Clippers'ın sezon içinde yaşadığı dalgalanmalara rağmen 39-36'lık dereceyle Batı Konferansı'nda sekizinci sıraya yükselmesi, Leonard'ın durumunun yakından izlenmesine neden oluyor.

Ayrıca Leonard ve Clippers hakkında maaş sınırı ihlali iddiaları gündeme gelirken, bu durum Warriors açısından potansiyel bir fırsat olarak görülüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.