Butt: "Osimhen, MANU için doğru transfer"

calendar 30 Mart 2026 11:41
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen için dikkat çeken bir Manchester United açıklaması gündeme geldi.

İngiliz ekibinin eski futbolcusu Nicky Butt, Osimhen'in Manchester United için doğru transfer olacağını söyledi.

"DOĞRU SEÇİM OSIMHEN"

Nicky Butt, "Bence Osimhen doğru seçim olur. Türk takımlarından gelen oyuncuların uygun fiyatlı olduğunu düşünürsünüz. Transfer ekibi sadece en iyi oyuncuları değil, aynı zamanda uygun fiyatları olanları da değerlendirecektir." dedi.

Osimhen'in Manchester United'ın transfer listesinin üst sıralarında olması gerektiğini dile getiren Butt, "120 milyon sterlin değerinde bir bonservise sahip olan ve asla alamayacağınız bazı oyuncularla zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Bence Osimhen; güçlü, hızlı, savunmacıların arkasına sızmayı biliyor, sağlam, top kontrolü iyi, farklı türlerde goller atabiliyor ve hava toplarında iyi." ifadelerini kullandı.

SESKO'YA ELEŞTİRİ

Manchester United'ın mevcut golcüsü Benjamin Sesko ile ilgili de eleştirilerini dile getiren Butt, "Oyuncu transfer etmek zordur ve belki potansiyeli olan birini bulursunuz ama aynı şeyi tekrar yapmaya devam ediyorlar ve bu bir işe yaramıyor. Sesko pek işe yaramadı. Bu, Rasmus Hojlund'da yapılan hatanın aynısı. Genç, deneyimsiz bir forvet, omuzlarında çok fazla sorumluluk, çok fazla para... Sesko son haftalarda iyi oynadı ve birkaç gol attı ancak bu büyük bir başarı sayılmaz. Sesko iki ya da üç yıl sonra hazır olabilir ama şu anda değil, Şampiyonlar Ligi için kesinlikle değil." diye konuştu.

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.


