Bizim Çocuklar, deplasmanda durdurulamıyor

Ay-yıldızlılar, İtalyan hoca yönetiminde deplasmandaki 9 resmi maçta 5 galibiyet alırken, 3 kez berabere kaldı. Tek yenilgisini Karadağ önünde yaşayan Bizim Çocuklar 21 gol atarken, kalesinde sadece 11 gol gördü.

calendar 30 Mart 2026 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 11:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Bizim Çocuklar, deplasmanda durdurulamıyor
Kosova'da tarihinin en önemli maçlarından birisine çıkacak olan Milli Takımımız'da heyecan yüksek...

Kazanmamız durumunda 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılacak olan ayyıldızlıların deplasman performansı zorlu sınav öncesi moralleri yükseltiyor. Vincenzo Montella yönetiminde şu ana kadar dış sahada 9 resmi maça çıkan Milli Takımımız 5 kez kazanmayı başardı.

Bizim Çocuklar bu süreçte Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, İzlanda ve Hırvatistan'ı mağlup etti. İspanya ve iki kez de Galler deplasmanından beraberlikle ayrılan ay-yıldızlılar tek yenilgisini ise Uluslar Ligi'nde Karadağ deplasmanında 3-1'lik skorla yaşadı.

ALAN BULUNCA DURDURULAMIYORUZ

Söz konusu maçmarda 21 gol atarken, sadece 11 gol yedik. Milliler yine Montella yönetimindeki hazırlık maçlarında ABD ve Almanya'yı deplasmanda devirip İtalya ile de 0-0 berabere kaldı. Montella göreve geldikten sonra 9 numarasız sistemde zaman zaman evimizde kapanan takımlara karşı zorlansak da dış sahada alan bulduğumuzda çok tehlikeli bir takıma dönüşüyoruz. Kosova maçı öncesinde de ay-yıldızlıların deplasman performansı herkese umut veriyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
