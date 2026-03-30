Mustafa Çulcu: 'UEFA'dan ders gibi atama!'

Michael Oliver' yönetiminde Milli Takım ve Türk kulüpleri



✅2015: Kazakistan 0-1 Türkiye (Avrupa Şampiyonası Elemeleri)



✅2021: Türkiye 4-2 Hollanda (Dünya Kupası Elemeleri)



❌2025: Türkiye 0-6 İspanya (Dünya Kupası Elemeleri)



✅2023: Fenerbahçe 1-0 Sevilla (UEFA Avrupa… https://t.co/PLskpV2aoR pic.twitter.com/5umu05VOt5



— Sporx (@sporx) March 28, 2026

A Milli Futbol Takımımız'ın Kosova ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off finali için atanan İngiliz hakem Michael Oliver'ı, Sabah gazetesi yazarı Mustafa Çulcu değerlendirdi.FIFA kokartlı eski hakem Çulcu, Oliver için "Uluslararası arenada saygı duyulan, güven, beğeni ve kabulü yüksek eşikte olan bir hakem." yorumunu yaptı."Dünya Kupası elemeleri play-off maçlarında yaptığı. Bir önceki turda Makkelie, Pinheiro, Taylor, Kovacs, Letexier, Eskas, Zwayer, Nyberg; şimdi finallerde Turpin, Vincic, Mariani ve Oliver...Biz hala daha baba-oğul hakem meselesini tartışarak kısır çekişmelerin içinde boğulmaya ve zaman kaybetmeye devam edelim! Kosova maçımızın hakemi İngiliz Michael Oliver, 41 yaşında babadan hakem. Maçın 4. hakemi ise Christoper Kavanagh. VAR'da çok deneyimli usta hakem İspanyol Carlos del Cerro Grande.Babasının isteği ve desteği ile 14 yaşında hakemliğe başlamış.ş. Bugün geldiği nokta,Geçen sezon 8 Şampiyonlar Lig'i olmak üzere uluslararası düzeyde 21 maç yönetti. Bu sezon 7 Şampiyonlar Lig'i olmak üzere uluslararası 10 karşılaşma...10 Ağustos 2022 tarihinde Real Madrid-Eintracht Frankfurt (2-0) Süper Kupa müsabakasında düdük çalmış. Biz onu 7 Eylül 2025'te Konya'da oynadığımız ve İspanya'ya 6-0 yenildiğimiz maçtan hatırlıyoruz.son zamanlarda Webb, Clattenburg ve Atkinson'dan sonra İngilizler'in yetiştirdiği rol model bir hakem.Böylesine deneyimli ve formda bir hakemle Kosova ile final maçı oynamakiz kaliteli oyunculara sahibiz. Milli Takım oyuncularımızı ve oyun karakterlerini yakından tanıyan bir hakemle oynamak daima avantajdır."