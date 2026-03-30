Hakan Çalhanoğlu pamuklara sarıldı!

Ay-Yıldızlılar'da Romanya maçından sonraki gün ilk 11'de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yapmış, önceki gün ise takım halinde hazırlıklara yeniden başlamıştı.Ancak kaptan Hakan Çalhanoğlu, antrenmana katılmayarak Merih Demiral ile birlikte sadece düz koşu çalışması gerçekleştirdi. 2026'yı sakatlık sorunlarıyla geçiren ancak milli maçlar öncesi geri dönüş yapan yıldız oyuncunun, bu nedenle durumu merak konusu olmuştu.Hakan Çalhanoğlu'nun, tedbir amaçlı dinlenme süresinin artırılıp özel idman programına alındığı ancak Kosova karşılaşmasında sahada olacağı aktarıldı.Kritik final öncesi yeni bir sakatlık yaşanmaması için Montella ve ekibinin, tüm oyuncularının idman sonrası verilerini incelediği ve bu konuda çok dikkatli olunduğu aktarıldı.