Mannix: "Luka'nın savunmadaki eksikliğini göz ardı edemem..."

Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic'in MVP sıralamasında gerilemesi büyük tartışma yaratırken, bunun arkasındaki nedenlerden biri olarak savunma performansı gösterildi.

calendar 30 Mart 2026 12:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Sports Illustrated yazarı ve MVP oylamasında oy hakkı bulunan Chris Mannix, Doncic'i ilk dört aday arasında göstermedi ve savunmasını sert şekilde eleştirdi.

Mannix, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Luka Doncic'i ikinci seviyeye koyuyorum. Bunun eleştirileceğini biliyorum — hücumda olağanüstü performans sergiliyor — ancak savunma istatistiklerini görmezden gelemem."

Savunma verilerine dikkat çeken Mannix sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma istatistikleri gerçekten kötü. Şunu okumak istiyorum: Luka'nın bu sezon bireysel savunma rating'i 115.6. Bu değer, bu sezon en az 25 maça ilk beşte başlayan 180 oyuncu arasında 119. sıraya denk geliyor. Yani ölçülebilir istatistiklere göre ligin en kötü savunmacılarından biri."

MVP yarışında savunmanın da belirleyici olduğunu vurgulayan Mannix:

"Rekabet bu kadar yakınken bunu hesaba katmak zorundayım. Sahaya savunmada ne koyduğunuzu da değerlendirmeliyim. Hücumda oyunun en iyi oyuncusu olabilir, en büyük hücum silahı olabilir ama savunmada yetersiz kalıyor."

Mannix ayrıca MVP için değerlendirdiği ilk dört oyuncuyu şu sözlerle açıkladı:

"Birinci seviyemde konuştuğumuz oyuncular var: Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Nikola Jokic ve Jaylen Brown. Bu dört oyuncu ilk seviyemde ve MVP oyumu bu isimlerden birine vermeyi düşünüyorum."

Doncic ise sezon genelinde 33,7 sayı ortalamasıyla ligin en skorer oyuncusu konumundayken, 8,2 asist, 7,8 ribaund ve 1,6 top çalma ortalamaları yakaladı. Los Angeles Lakers da 48-26'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.

