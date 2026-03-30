Muğla'nın bisiklet takımı zirvede

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, 'Dünya kenti Muğla' vizyonu çerçevesinde kurulan ve Türkiye'nin dört kıta takımından biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental bisiklet takımı Alanya'da düzenlenen Uluslararası Bisiklet Birliği UCI Syedra yarışında 150 kilometrelik etap sonucunda birinci gelerek büyük bir başarıya imza attı. İzmir'in Çeşme ilçesinden 26 Nisan'da başlayacak olan ülkemizin en büyük bisiklet organizasyonu geleneksel Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) öncesi önemli virajlardan birisi olarak gösterilen yarışta 29 ülkeden önemli kıta takımları start aldı.



Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın sonucunda Muğla'nın sporcusu Kazakistanlı Rudolff Remkhi altın madalyanın sahibi oldu. Japon VC Fukuokq takımı sporcusu Benjamin Prades Reverter ikinciliği elde ederken, Çin'in Li Ning Star takımımdan Calum Johnston ise üçüncü oldu.



Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesi elde edilen bu başarının son derece önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, "Bu bizim için bir rüyaydı. Bu rüyamızı gerçekleştiren Ahmet Aras başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muğla'nın Ege'nin ilk ve tek kıta takımı Türkiye'nin ise 4 kıta takımından birisi bizim ilimizde yer alıyor. Bir de üstüne böyle önemli bir başarı elde edince mutluluğumuz tarif edilmez" dedi.



