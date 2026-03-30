Fenerbahçe'de Ngapeth'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, maç öncesi skandal görüntülere konu olan Earvin Ngapeth'in sözleşmesi feshedildi.

calendar 30 Mart 2026 16:05 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 16:35
Haber: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda Fransız oyuncu Earvin Ngapeth ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'te kadroya dahil edilen 35 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

35 yaşındaki oyuncu, Efeler Ligi'nin son haftasında oynanan Gebze Belediyespor maçı öncesinde ortaya çıkan görüntülerle gündeme gelmişti.

Ngapeth'in takım ısınma yaparken salon dışında sigara içerken görüntülenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Olimpiyat şampiyonu ve iki kez MVP ödülü alan tecrübeli oyuncu, kısa süre içinde takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak maç öncesi sigara içme görüntüleri sonrası başlayan süreç, karşılıklı anlaşmayla son buldu.



 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.