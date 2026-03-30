Cardiff'in Sala için başvurusu reddedildi

İngiliz ekibi Cardiff City'nin, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından talep ettiği 104 milyon sterlinlik tazminat davası, Fransa Mahkemesi tarafından reddedildi.



Nantes Ticaret Mahkemesi, 3. Lig'de mücadele eden İngiliz temsilcisi tarafından Mayıs 2023'te başlatılan ve Cardiff City ile Nantes'ı karşı karşıya getiren hukuki ve mali ihtilafta kararını açıkladı.



Mahkeme, Cardiff City'nin Arjantinli futbolcu Sala'nın kulübü Premier Lig'de tutabileceği iddiasıyla, gelir kaybı ve diğer zararlar için talep ettiği 104 milyon sterlinlik tazminat davasını reddetti.



Mahkeme ayrıca Nantes'ın uğradığı manevi zararlar ile yasal masraflar için Cardiff City'nin yaklaşık 400.000 sterlin ödemesine karar verdi.



Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan 28 yaşındaki Sala ve pilot David Ibbotson, 21 Ocak 2019 gecesi uçaklarının Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.







