Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Scottie Wilbekin

Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.



Scottie Wilbekin'e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





ABD doğumlu olan Wilbekin, daha önce Türk Milli Basketbol Takımı'nda forma giymişti.



Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Türkiye'de Darüşşafaka'da görev aldı



Wilbekin Fenerbahçe Beko'da; 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.









