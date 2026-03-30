Para badmintoncular, İspanya'daki turnuvada 3 madalya aldı

Uluslararası İspanya Para Badminton Turnuvası'nda Milli para badmintoncular turnuvada 3 madalya aldı.

calendar 30 Mart 2026 15:17
Haber: AA
 Uluslararası İspanya Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen organizasyona katılan Türk badmintonculardan Tuğçe Çelik, SL4 tek kadınlarda gümüş, Emine Seçkin, WH2 tek kadınlarda bronz, Elif Dokuzluoğlu ise SH6 çift kadınlarda Hint partneri Maisha Patel ile bronz madalyanın sahibi oldu.

