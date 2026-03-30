Fenerbahçe'den Passolig iddialarına yanıt!

2024 yılında Passolig ile anlaşması sona eren ve yeniden anlaşma imzalayan Fenerbahçe, resmi sitesinden gün içerisinde çıkan iddialara yanıt verdi.

calendar 30 Mart 2026 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 20:45
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe Kulübü, son günlerde kamuoyunda yer alan Passolig anlaşmasına ilişkin iddialar üzerine resmi bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde, Kulübümüzün biletleme sistemi anlaşmasına ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan eksik, çarpıtılmış ve gerçeği yansıtmayan değerlendirmeleri dikkatle takip etmekteyiz.

Kulübümüzün Passolig ile ilk anlaşması 2014 yılında, ikinci anlaşması ise 2019 yılında imzalanmıştır.

Bahsi geçen her iki dönemde de yapılan anlaşmalar kapsamında, Kulübümüz imza bedellerini peşin olarak tahsil etmiştir.

Mevcut sözleşmenin 2024 yılı itibarıyla sona ermesinin ardından Kulübümüz tarafından bu süreçte yeni bir sözleşme imzalanmamış; 2025 yılı içerisinde farklı biletleme sağlayıcılarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulübümüzün menfaatlerini en üst düzeyde koruyan ve gelir açısından önemli bir seviyeye ulaşan yeni anlaşma, rekor bir tutarla imzalanmıştır.

Passolig ile yapılan bu anlaşma kapsamında elde edilen gelir, kulübümüzün biletleme süreçlerinin ilgili platform üzerinden yürütülmesine ilişkin iş birliğinin imza bedeli niteliğinde olup; gelecekteki sezonlara, maçlara veya hasılatlara ilişkin gelirlerin önden kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir.

iddia edilenlerin tam aksine; yapılan bu yeni anlaşma, tüm şartlarıyla Kulübümüz lehine yeniden yapılandırılarak imzalanmıştır.

Camiamızın bilgisine sunar; aksi yönde oluşturulmaya çalışılan algılara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

NE OLMUŞTU? 

Gün içerisinde ortaya çıkan iddialarda Fenerbahçe'nin, Passolig anlaşması kapsamında 5 yılda alınacak 600 Milyon TL'yi peşin aldığı iddia edilmişti.

