Aykut Kocaman'dan Hacıosmanoğlu'nun sözlerine yanıt!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, A Spor'a yaptığı açıklamalarda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerini değerlendirdi.



Hacıosmanoğlu'nun "Romanya, Slovakya ve Kosova'yı yenemiyorsak Dünya Kupası'na gitmeyelim" şeklindeki açıklamasına değinen Kocaman, bu ifadelerin doğru olmadığını belirtti. Deneyimli teknik adam, federasyon başkanlarının daha temkinli bir dil kullanması gerektiğini vurguladı.



"SÖZLERİ DOĞRU DEĞİL"



Açıklamalarında rakipler üzerinden yapılan değerlendirmelerin motivasyonu farklı şekilde etkileyebileceğine dikkat çeken Kocaman, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri doğru değil. Federasyon başkanının daha temkinli olması lazım. Gücümüzü belirtirken, rakipler üzerinden konuştuğumuzda motivasyon artıyor ve yanlış oluyor." ifadelerini kullandı.



"BU TAKIM ÇOK ÖZEL AMA..."



A Milli Takım'ın mevcut kadrosunun özel bir grup olduğunu dile getiren Kocaman, "Bu Milli Takım grubu çok özel. Saha içi ve saha dışı duruşlarıyla özeller ama bütün futbol tarihi ile eşleştirmek de doğru olmadı." dedi.



"DAHA DİKKATLİ OLUNMALI"



Açıklamalarını sürdüren Kocaman, "Beni de bu takım gururlandırıyor ama futbol tarihi bu takımdan oluşmuyor! TFF Başkanı'nın daha dikkatli olmasında fayda var." diyerek sözlerini tamamladı.



