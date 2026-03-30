Göztepe Kadın Voleybol, 11 oyuncusuyla yollarını ayırdı!

Voleybolun Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Göztepe'de 11 oyuncunun takımdan ayrıldığı duyuruldu.

calendar 30 Mart 2026 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe'de 11 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile yollar ayrıldı.

