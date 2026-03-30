Gelir vergisi uzatıldı mı 2026? Yıllık gelir vergisi beyanname

2025 yılı içerisinde elde edilen kira geliri, ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve ücret gelirleri için verilmesi gereken beyannamelerde sistem yoğunluğu ve teknik aksaklıklar sebebiyle ek süre verilmesi kararlaştırıldı. Planlarını vergi ödemelerine göre yapan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeni son tarih ne oldu?

Kısa ve net cevap: Evet, 2025 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyanname verme ve ilk taksit ödeme süresi resmen uzatıldı! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile birlikte; 31 Mart 2026 günü sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 1. taksit ödeme süresi 30 Nisan 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bu uzatma kararı; kira geliri (GMSİ), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar ile ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden tüm gelir vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Süre uzatımı kararının ardından güncellenen 2026 gelir vergisi ödeme takvimi şu şekildedir:

1. Taksit Ödeme Son Günü: 30 Nisan 2026 Perşembe (Uzatıldı)

2. Taksit Ödeme Son Günü: 31 Temmuz 2026 Cuma

Mükellefler, tahakkuk eden vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi, e-Devlet, anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları veya vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ödeyebilirler.

Kira geliri elde eden vatandaşlar, vergi dairesine gitmeden "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden beyannamelerini kolayca verebilirler. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldığında, banka ve tapu kayıtları üzerinden hazırlanan taslak beyannameyi kontrol edip onaylamak yeterli olmaktadır. 30 Nisan'a kadar beyanname vermeyen mükellefler için usulsüzlük cezası ve gecikme faizi uygulanacağını unutmamak gerekir.