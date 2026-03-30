Haber Tarihi: 30 Mart 2026 17:13 - Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 17:13

Gelir vergisi uzatıldı mı 2026? Yıllık gelir vergisi beyanname

Milyonlarca mükellefi ilgilendiren yıllık gelir vergisi beyanname verme ve ödeme süreci için geri sayım sürerken, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) beklenen müjdeli haber nihayet geldi! Normal şartlarda 31 Mart 2026 Salı günü mesai bitiminde sona ermesi gereken beyanname süreci, muhasebecilerin ve mükelleflerin yoğun talebi üzerine yeniden değerlendirildi. Arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu olan "Gelir vergisi uzatıldı mı?" başlığı, resmi duyuruyla birlikte netlik kazandı. Peki, gelir vergisi uzatıldı mı 2026? Yıllık gelir vergisi beyanname verme ve 1. taksit ödeme son günü ne zaman? İşte 30 Mart 2026 itibarıyla güncel vergi takvimi ve tüm detaylar…

Abone Ol
2025 yılı içerisinde elde edilen kira geliri, ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve ücret gelirleri için verilmesi gereken beyannamelerde sistem yoğunluğu ve teknik aksaklıklar sebebiyle ek süre verilmesi kararlaştırıldı. Planlarını vergi ödemelerine göre yapan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yeni son tarih ne oldu?
GELİR VERGİSİ UZATILDI MI 2026? İŞTE YENİ SON TARİH!
Kısa ve net cevap: Evet, 2025 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyanname verme ve ilk taksit ödeme süresi resmen uzatıldı! Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile birlikte; 31 Mart 2026 günü sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin 1. taksit ödeme süresi 30 Nisan 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bu uzatma kararı; kira geliri (GMSİ), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar ile ticari, zirai ve mesleki kazanç elde eden tüm gelir vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

GELİR VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2026 (1. VE 2. TAKSİT)
Süre uzatımı kararının ardından güncellenen 2026 gelir vergisi ödeme takvimi şu şekildedir:

1. Taksit Ödeme Son Günü: 30 Nisan 2026 Perşembe (Uzatıldı)

2. Taksit Ödeme Son Günü: 31 Temmuz 2026 Cuma

Mükellefler, tahakkuk eden vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi, e-Devlet, anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları veya vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ödeyebilirler.

KİRA GELİR VERGİSİ (GMSİ) BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?
Kira geliri elde eden vatandaşlar, vergi dairesine gitmeden "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden beyannamelerini kolayca verebilirler. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldığında, banka ve tapu kayıtları üzerinden hazırlanan taslak beyannameyi kontrol edip onaylamak yeterli olmaktadır. 30 Nisan'a kadar beyanname vermeyen mükellefler için usulsüzlük cezası ve gecikme faizi uygulanacağını unutmamak gerekir.

1
Archie Brown'un gözü Atletico Madrid'de
2
Montella kararını verdi: İşte A Milli Takımın Kosova 11'i
3
Futbolun Disneyland'ı: Como 1907!
4
Tottenham'dan çılgın teknik direktör planı!
5
Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
6
Barça'nın ilk transferi: Bastoni
7
Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim için sezon sonu teklif

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.