PlayStation 6 ne zaman çıkacak? 2026 PS6 çıkış tarihi

Konsol savaşlarında Microsoft'un Xbox hamlelerine ve donanım pazarındaki yapay zeka devrimine kayıtsız kalmayacak olan Sony'nin gizli kapılar ardında PS6 prototipleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bütçelerini ve beklentilerini yeni nesle göre ayarlamak isteyen oyunseverler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, devrim yaratması beklenen PlayStation 6 tam olarak ne zaman piyasaya sürülecek?

Kısa ve net cevap: Sony tarafından henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmamış olsa da, endüstri analistlerine ve sızdırılan şirket içi sözleşme belgelerine göre PlayStation 6'nın 2027 yılının son çeyreğinde veya en geç 2028 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Özellikle oyun konsollarının ortalama 7-8 yıllık bir yaşam döngüsüne sahip olduğu göz önüne alındığında, 2020'nin sonlarında çıkan PS5'in ardından 2027-2028 yılları en mantıklı pencere olarak görülüyor. Hatta bazı finansal analistler, artan RAM fiyatları ve çip maliyetleri nedeniyle Sony'nin PS5'in ömrünü biraz daha uzatarak PS6 lansmanını stratejik olarak 2029 yılına kadar erteleyebileceğini de iddia ediyor. Peki, PS6 oyunculara nasıl bir donanım sunacak?

Geleceğin konsolu olarak adlandırılan PS6'nın donanım tarafında tam bir performans canavarı olması hedefleniyor. Sızan bilgilere göre beklenen temel yenilikler şunlar:

Çip ve İşlemci: Sony'nin yine donanım devi AMD ile ortaklığa devam etmesi ve TSMC'nin 3nm (nanometre) üretim mimarisine sahip son teknoloji işlemcilerini kullanması bekleniyor.

Grafik Gücü: Yeni nesil hibrid RDNA (muhtemelen RDNA 5) ekran kartlarıyla çok daha yüksek kare hızlarında (FPS) akıcı oyun deneyimi ve donanımsal olarak kusursuzlaştırılmış gelişmiş Ray Tracing (Işın İzleme) desteği sunacağı sızan bilgiler arasında.

Yapay Zeka (AI) Entegrasyonu: Sektördeki yapay zeka devrimi PS6'ya doğrudan entegre edilecek. Oyun içi NPC'lerin (bot karakterlerin) daha akıllı tepkiler vermesi ve anlık çözünürlük yükseltme teknolojileri (DLSS benzeri) için özel yapay zeka çipleri barındıracağı konuşuluyor.

Artan donanım maliyetleri, veri merkezlerindeki yapay zeka çılgınlığı nedeniyle fırlayan bellek (RAM) fiyatları ve küresel ekonomik etkenler göz önüne alındığında, PS6'nın ucuz bir konsol olmayacağı aşikar. Teknoloji uzmanlarının tahminlerine göre; PlayStation 6'nın çıkış fiyatının minimum 500 Dolar ile 600 Dolar bandından başlaması kuvvetle muhtemel görünüyor. Daha üst versiyonlarının ise bu rakamın da üzerine çıkabileceği öngörülüyor.