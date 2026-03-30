Bayern Münih, Raphael Guerreiro ile yollarını ayırdı!

calendar 30 Mart 2026 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 18:32
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayern Münih, Raphael Guerreiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Alman devi, 32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Bayern Münih yaptığı açıklamada, "Üç başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz FC Bayern'den ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız!" ifadelerine yer verdi.

BAYERN MUNIH PERFORMANSI

Alman devinde üç sezon görev yapan tecrübeli sol bek, 89 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.