Marko Barac'ın hedefi Avrupa kupasında zirve

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Marko Barac, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş GAİN ile karşılaşacakları yarı finalde iddialı olduklarını belirterek, serinin çok çekişmeli geçeceğini söyledi.Sırp başantrenör, Avrupa Kupası yarı finali, kırmızı-lacivertli ekibin bu sezon sergilediği performans, Malachi Flynn'in A Milli Takım'a davet edilmesi, Türk basketbolu ve Türkiye'deki yaşantısı ile antrenörlük kariyeri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sezonun geride kalan bölümünde ortaya koydukları performans dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Barac,diye konuştu.Beşiktaş ile karşı karşıya gelecekleri ve 3 Türk temsilcisinin yer aldığı BKT Avrupa Kupası yarı finaliyle ilgili konuşan Marko Barac, şu ifadeleri kullandı:Marko Barac, Avrupa Kupası yarı final serisinde siyah-beyazlı taraftarların Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oluşturdukları atmosferle başa çıkmalarının önemini vurguladı.Beşiktaş taraftarının konuk ekipleri büyük bir baskı altına aldığının altını çizen Barac,şeklinde görüş belirtti.Sırp başantrenör, A Milli Basketbol Takımı'na davet edilen ABD asıllı Türk oyuncu Malachi Flynn'in karakteri ve kalitesiyle Türk basketboluna çok şey katacağını kaydetti.Bahçeşehir Koleji'nin sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki basketbolcuyu uzun zamandan bu yana takip ettiğini aktaran Marko Barac,değerlendirmesinde bulundu.Marko Barac, antrenörlük kariyerinde sağlam ve istikrarlı bir gelişim sağladığını söyledi.Antrenörlüğe çok genç yaşta başladığını aktaran Barac, "ifadelerini kullandı.İstanbul'da yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 37 yaşındaki başantrenör, Türk insanı ve yemekleriyle ilgili övgüde bulundu.Türkiye'de geçirdiği zamana büyük değer verdiğini vurgulayan Baracdiye konuştu.Marko Barac, Basketbol Süper Ligi'nin yetenek ve kalite anlamında Avrupa'nın en iyisi olduğunu kaydetti.Türkiye'de kaliteli ve iyi oyuncular olduğunun altını çizen Barac, şunları kaydetti: